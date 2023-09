Politici se přeli o veto obcí na hlubinné úložiště radioaktivního odpadu

„My tu jsme proto, abychom hájili zájem České republiky,“ řekl ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS.

„Ty obce to zablokují. Vláda má odpovědnost, ať ji nese,“ odmítla nápad na veto obcí poslankyně opozičního hnutí ANO Berenika Peštová.

„Strategický zájem státu nemůže být převážen zájmem obcí,“ řekl poslanec za TOP 09 Miloslav Kučera.

Kaňkovský s Kocmanovou i Koten navrhují do zákona zapracovat finský model rozhodování, že „souhlasné vyjádření dotčené obce je nezbytnou podmínkou pro určení umístění hlubinného úložiště na území dotčené obce a že v případě, že hlubinné úložiště má být umístěno na území více dotčených obcí, je třeba získat souhlasné vyjádření všech dotčených obcí.“

Navrhli to při druhém čtení vládního návrhu zákona, který se týká chystaného budování trvalého hlubinného úložiště radioaktivního odpadu.

Dva bojovníci za veto obcí jsou z Vysočiny, stejné jako dvě státem zvažované lokality

„Jsem přesvědčený, že finský model je lepší. Tvrdit, že pokud půjdeme na souhlas obcí, že dáváme stopku hlubinnému úložišti, není úplně fér,“ řekl lidovecký poslanec z Vysočiny Vít Kaňkovský. Ze stejného kraje jako Kaňkovský je i Radek Koten z SPD, jen poslankyně za Piráty Klára Kocmanová ze středních Čech.

Proč je v tomto případě tak důležité, odkud jsou? Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) chce prověřit čtyři možná místa pro budoucí úložiště, z toho dvě na Vysočině . Horka a Hrádek na Vysočině. Třetí zvažováná lokalita Janoch je u jihočeského Temelína, čtvrtá Březový potok na Klatovsku.

„Důvěra obcí v tuto organizaci byla tak narušena, že se bude hledat těžko,“ glosoval SÚRAO lidovec Kaňkovský.

„Jádro je a bude jedním z pilířů české energetiky,“ zdůraznil ve Sněmovně ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela ze STAN. Zájem obcí nemůže podle ministerstva průmyslu a obchodu převýšit zájem státu a nemůže princip „not in my backyard“ - tedy jsem pro, ale nesmí to být u mě na dvorku či za humny.