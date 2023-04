Začali jste ze špatného konce zavíráním poboček pošt, vyčítá vládě Babiš

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Kdybychom se nepustili do redukce počtu poboček, tak by žádná nebyla, protože by Česká pošta neexistovala,“ uvedl ve Sněmovně.

„Nechápu, proč jste začali ze špatného konce zavíráním poboček,“ opáčil ministrovi předseda ANO Babiš. „Nechápu, proč jste neumožnili komunálu, aby si to převzali v rámci projektu Pošta Partner,“ prohlásil. Konání mimořádné schůze navrhlo ANO, kývly na to všechny strany.

Vláda chce snížením maximálního počtu poštovních poboček ročně ušetřit okolo 700 milionů korun. „Je to krok, který umožní přežití České pošty,“ řekl Rakušan po jednání vlády. Státní podnik Česká pošta má zrušit okolo 950 míst přímo na poštách a dalších 500 v logistice.

Rušit se budou pobočky v obcích nad 2 500 obyvatel, kde je jich více a alespoň jedna v místě zbyde.

Docházková vzdálenost na poštu se má zvýšit ze současných dvou na tři kilometry. Některé obce chtějí s vedením České pošty o konkrétních rušených pobočkách ještě jednat.

Při následné transformaci se má Česká pošta rozdělit na dvě části - jedna má zajišťovat listovní služby nebo třeba roznos důchodů. Druhá bude podle ministra vnitra Víta Rakušana na komerční bázi a bude schopná generovat zisk. Bez transformace by letos hrozila ztráta 4 miliardy korun a insolvence.