Starostové bojovali za pobočky. Pošta je ale neoblomná, prosby nevyslyšela

„Jednání se neslo v tom duchu, že už je stejně rozhodnuto,“ popsal setkání se zástupci České pošty Patrik Pizinger, starosta Chodova. Ostatně delegace pošty podle něj přijela den poté, co o zrušení poboček rozhodla vláda.

Úsporným opatřením padla v Chodově za oběť pošta ve Staroměstské ulici. V provozu zůstane jen ta v Husově.

„Naším hlavním požadavkem bylo pobočku nezavírat. S ním jsme nepochodili,“ konstatoval starosta.

Delší provozní doba? Smůla

Alternativou pro něj bylo přizpůsobit provoz zachované pobočky tak, aby vyhovovala potřebám všech obyvatel města, tedy například i pendlerům.

„To znamená, že by v některých dnech otevírala třeba už v šest hodin ráno, v jiných pak zavírala až v osm. Ani v tom nám nebylo vyhověno,“ doplnil Pizinger.

Jedinou odpovědí na stesky chodovské radnice byla nabídka rozšíření počtu přepážek na pobočce v Husově ulici ze čtyř na pět.

„Pošta také nabídla lidem možnost předem se objednat, případně zdarma donášet seniorům domů důchody. Ale to jsou služby, které nabízí už dnes,“ doplnil chodovský starosta.

Senioři se pořádně projdou

Podobné pocity jako Patrik Pizinger měla po jednání s představiteli České pošty i starostka Nejdku Ludmila Vocelková. I Nejdek přišel o jednu ze dvou poboček.

Také v jeho případě se státního poskytovatele poštovních služeb obměkčit nepodařilo. Zanikne tak pobočka na největším nejdeckém sídlišti. K té, která bude funkční i nadále, to budou mít místní zhruba dva kilometry.

Problém je v tom, že tento poštovní úřad je hůře dostupný. „Ze zastávky autobusu je to k němu 550 metrů do kopce. A to je zejména pro seniory naprosto špatně,“ řekla Vocelková.

Nabídkou za pobočku je Pošta partner+

Určitou alternativou se může jevit nabídka zřídit v Nejdku takzvanou Poštu partner+.

„Zástupci České pošty nám ale při setkání nebyli schopni říct parametry, za kterých by u nás mohla fungovat,“ uvedla nejdecká starostka.

Pošta partner navíc nenabízí veškeré služby jako klasická pobočka. „Česká pošta nám v květnu představí záměr. Teprve pak se rozhodneme, jestli této nabídky využijeme. Musíme vyhodnotit, zda dokáže nahradit zrušenou pobočku,“ dodala Ludmila Vocelková.

„Stát obce stále více zatěžuje“

Také v případě Mariánských Lázní se prosby o zachování obou poboček minuly účinkem. Starosta Martin Hurajčík má ale nyní alespoň představu, jak by mohla Pošta partner+ fungovat. I na jeho stole tato nabídka přistála.

„Pro město by to znamenalo financovat veškeré vybavení pobočky i proškolení personálu a povinnost platit 30 tisíc korun měsíčně za licenci,“ naznačil Hurajčík.

V případě Chodova nicméně podobná nabídka nepadla. Jedním z důvodů by podle Patrika Pizingera mohl být fakt, že pobočka, která ve městě zůstane, sídlí v pronajatých prostorech.

„A i kdyby nabídka přišla, na tuto hru bychom nepřistoupili. Za stát už řešíme spoustu dalších věcí. V oblasti bezpečnosti máme městskou policii, dobrovolné hasiče. Nechce se mi za stát přebírat další a další služby,“ vysvětlil chodovský starosta.