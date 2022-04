Nové bezpečnostní riziko? Vlna studentů z Ruska, upozorňuje ministr Gazdík

Už měsíc zapojujeme ukrajinské děti do českých škol. Jak to jde?

Smekám před všemi učiteli, řediteli, ale i zřizovateli, kteří napnuli obrovské síly, byť mohou a mají právo být vyčerpáni po covidu. Jezdím na takové přepadovky do škol a velmi oceňuji, jak učitelé individuálně přistupují k dětem, řeší jejich traumata, přechod do jiného prostředí a reagují na to, jak rychle se učí česky. Jak na úrovni naší vlády, tak na té evropské je to velmi kvitováno a­ české školství je dáváno ostatním evropským zemím za vzor.