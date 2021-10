Vystrčil se poradí se senátory, co smí zveřejnit ke stavu prezidenta Zemana

Poradě senátorů předcházel brífink, který svolal Hrad. Kancléř Vratislav Mynář na něm ale o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana nic neřekl a místo toho napadl novináře za zveřejnění záběrů z převozu hlavy státu ze zámku v Lánech do Ústřední vojenské nemocnice.

Napadl také senátory, že jejich dotaz na ÚVN nebyl motivován ničím jiným než snahou šéfa Senátu zviditelnit se a zbavit prezidenta pravomocí.

Už v úterý má totiž senátní komise začít řešit, zda prezidenta dočasně zbavit pravomocí. K využití článku 66 Ústavy je přitom nutný souhlas prosté většiny obou komor parlamentu.



Vystrčil slíbil informovat maximálně, jak to jde

„Budeme informovat veřejnost v maximální možné míře,“ napsal dopoledne na Twitteru Vystrčil a následně svolal Hrad brífink možnosti položit otázky, na němž Mynář pouze řekl, že převoz hlavy státu do nemocnice byl plánovaný a že při něm nebyl Miloš Zeman v bezvědomí.

Podpořil to, co tvrdil šéf Sněmovny Radek Vondráček, že Zeman před ním a před Mynářem podepsal svolání ustavující schůze Poslanecké sněmovny 8. listopadu. Podle Ústavy se dolní komora parlamentu musí sejít nejpozději třicát den od voleb, což je přesně 8. listopadu, i bez toho, že by ji prezident svolal.



Po ustavující schůzi Sněmovny musí dát vláda Andreje Babiše demisi a poté přichází chvíle prezidenta. Právě on jmenuje premiéra. Babiš již řekl, že nepřijme, pokud ho Zeman o sestavení vlády požádá.

O nové vládě již jedná předseda ODS Petr Fiala. Sestavit ji chtějí koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s koalicí Pirátů a hnutí STAN. Opírala by se o 108 hlasů poslanců.