Ticho považuji za správné, píše mluvčí Hradu týden od hospitalizace prezidenta

V neděli odjela ambulance s prezidentem Zemanem z lánského zámku kolem poledne. Stalo se tak krátce po odjezdu premiéra Andreje Babiše, který se předtím se Zemanem sešel na necelou hodinu dlouhém jednání.



Podle Hradu byl prezident v posledních dvou týdnech nemocen, hlasoval kvůli tomu přímo v Lánech a na doporučení svého ošetřujícího lékaře a ředitele Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Miroslava Zavorala. Následně zrušil i nedělní účast v debatě CNN Prima News.

Hospitalizován byl na klinice intenzivní medicíny ÚVN kvůli komplikacím provázející jeho chronické onemocnění. Přesnou diagnózu prezidenta Zavoral médiím nesdělil, neboť k tomu nemá jeho souhlas.

Pondělí 11. října

V pondělí mluvčí ÚVN Jitka Zinke uvedla, že stav prezidenta Zemana je stabilizovaný. Premiér Babiš ve stejný den potvrdil, že schůzka s prezidentem, která byla plánovaná na středu, se konat nebude.



O hospitalizaci českého prezidenta se zajímala i světová média. Stanice CNN se jeho převozu do nemocnice věnovala rovnou na hlavní stránce.

Úterý 12. října

Prezident Zeman podle svého mluvčího Ovčáčka jmenoval předsedu brněnského krajského soudu Milana Čečotku. Mluvčí dále uvedl, že prezident komunikuje, sleduje politickou situaci a seznamuje se s nejnovějšími událostmi. V nemocnici ho navštívila rodina a kancléř Vratislav Mynář.



„K obědu měl dnes pan prezident meruňkové buchty, na zítřek (středu) si objednal vinnou klobásu s bramborovou kaší,“ řekl v úterý mluvčí Ovčáček.



Po dvou dnech od schůzky premiéra a prezidenta Babiš promluvil o jejím obsahu. Novinářům řekl, že Zeman v neděli krátce před svým převozem do nemocnice hovořil o tom, že když nastane chvíle, osloví ho s pověřením k sestavení vlády.

Organizační výbor Senátu pověřil svého předsedu Miloše Vystrčila (ODS), aby požádal hradního kancléře Vratislava Mynáře o informace, jaké jsou prognózy vývoje zdravotního stavu prezidenta Zemana. Senátoři se obávají, že Zeman nyní není schopen vykonávat svůj úřad.

Středa 13. října

Předseda občanských demokratů a lídr koalice Spolu Petr Fiala požádal kancléře prezidenta Mynáře o schůzku s hlavou státu. Má se uskutečnit, Až bude hospitalizovaný Zeman mimo jednotku intenzivní péče. Podle Ovčáčka prezident se schůzkou souhlasí.



Ve stejný den se ohradila ÚVN proti zpochybňování poskytované péče o prezidenta Zemana. „ÚVN nese zodpovědnost za svá vyjádření. Nemůže však nést zodpovědnost za vyjádření jiných subjektů ať již do médií, nebo na sociálních sítích,“ doplnila mluvčí nemocnice.

Čtvrtek 14. října

Dosluhující předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) řekl po schůzce s kancléřem Mynářem, že prezident Zeman svolá zasedání nové Sněmovny na pondělí 8. listopadu. Na stejný den potom Vondráček svolá také ustavující schůzi. Vondráček uvedl, že je o prezidentově zdravotním stavu informován, může ale jen obecně uvést, že se lepší.

Manželka prezidenta Zemana Ivana řekla na briefingu, při kterém jí po boku stála dcera Kateřina, že Zeman podstupuje léčbu, která si vyžádá čas. Média požádala o trpělivost a potřebný čas, aby měl možnost nabrat síly. Podrobnosti neuvedla a spekulace o zdravotním stavu označila za minimálně neetické. Novináři neměli možnost pokládat dotazy.

Předseda Sněmovny Vondráček prezidenta navštívil v ÚVN. Poté uvedl, že prezident Zeman je schopen vykonávat úřad hlavy státu a samotná hospitalizace není důvodem pro převod prezidentových pravomocí. Zeman v nemocnici podepsal rozhodnutí, kterým svolal stálé zasedání nové Sněmovny na pondělí 8. listopadu. Dokument Vondráčkovi podle něj osobně předal.

Mluvčí ÚVN Zinke ve čtvrtek večer uvedla, že prezidentův kancléř Mynář přivedl Vondráčka k Zemanovi na jednotku intenzivní péče nečekaně a bez vědomí ošetřujícího lékaře. Nikdo ze zdravotnického personálu nebyl setkání přítomen. Nemocnice se také distancovala od Vondráčkových výroků o prezidentově zdravotním stavu. I podle slov Babiše byla návštěva chyba.

Pátek 15. října

Policie na twitteru uvedla, že ochránci neumožní přímý kontakt prezidenta Zemana s osobami, které předem neobdrží souhlas ošetřujícího lékaře s návštěvou.



Premiér Andrej Babiš řekl, že čtvrteční návštěva předsedy Sněmovny Vondráčka (ANO) u prezidenta Zemana byla chyba. Vondráček měl podle něj zohlednit, že situace kolem prezidentova zdraví je vyhrocená.

Vondráček v prohlášení uvedl, že prezidenta Zemana navštívil v ÚVN na jeho žádost zprostředkovanou kancléřem Mynářem. Byl přesvědčený o tom, že návštěva byla konzultovaná s nemocnicí i s ošetřujícím lékařem. Také uvedl, že ho ochranná služba po příjezdu ÚVN vyzvedla u vstupu a zavedla ho až do Zemanova pokoje s intenzivní péčí. Policie to na twitteru však popřela. Přímo na pokoj k Zemanovi ho přivedl kancléř Mynář.

Následně policie na Twitteru popřela, že by Vondráčka doprovodila do nemocničního pokoje prezidenta Zemana. Prezidenta navštívil v doprovodu kancléře Mynáře, který byl v té době již na místě.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil vystoupil na tiskové konferenci kde řekl, že pokud se situace ohledně zdraví prezidenta Miloše Zemana nevyjasní do 8. listopadu, je odebrání pravomocí na základě aktivace ústavního článku 66 reálná možnost. Rovněž zdůraznil, že prezident není v dobrých rukou, pokud jde o jeho spolupracovníky.

Sobota 16. října

Mluvčí ÚVN Jitka Zinke informovala o tom, že nemocnice řeší žádost předsedy Senátu Miloše Vystrčila, zda je Zeman schopen zastávat úřad, se vší zodpovědností a naléhavostí. Odpověď by měl Vystrčil dostat v nejbližších dnech, dodala.



Na pražském Hradčanském náměstí se v podvečer konala akce s názvem Protest proti absurdnímu chování úředníků Kanceláře prezidenta republiky. Na místo přišlo podle organizátorky Edity Šramotové asi 500 lidí.

Lidé přišli na místo s transparenty a nápisy „Hradní (z)rádci, táhněte do Moskvy“, někteří také skandovali „Přestaňte nám lhát!“ nebo „Hanba!“.

Lékař a poslanec ANO Julius Špičák v textové zprávě informoval Babiše, že jaterní onemocnění prezidenta není tak vážné, aby byla nutná transplantace jater. Uniklou SMS zprávu v sobotu zveřejnila Televize Seznam a informoval o ní server Seznam Zprávy.



Neděle 17. října

Ani týden po týdnu od hospitalizace neprolomil nikdo z Hradu mlčení o prezidentově zdravotním stavu. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na svém Twitteru napsal, že ticho považuje za správné. Poděkoval „politikům, kteří citlivě přistupují k panu prezidentovi, novinářům, kteří nebaží po senzaci. Omlouvám se, že neodpovídám na dotazy, ale ticho považuji za správné. Děkuji občanům, stále píšete tak krásné vzkazy,“ uzavřel příspěvek.

V areálu ÚVN byla v poledne druhá a výrazně komornější protestní akce. Názvem „Strom ÚVN, they can’t stop all of us“ chtěli organizátoři parodovat událost, která se odehrála v září 2019 v USA, kdy se sešly stovky lidí před areálem tajemstvím obestřené Oblasti 51.

Před hlavním vjezdem do nemocnice nakonec protestovala asi desítka lidí proti chování úředníků kanceláře prezidenta v souvislosti s jeho zdravotním stavem. Protest byl klidný a trval necelou půlhodinu.

„Sešli jsme se tady kvůli tomu, že chceme upozornit na to, že prezident republiky, který je ve špatném zdravotním stavu, je obklopen nedůvěryhodnými lidmi, kteří jeho stavu zneužívají ke svým pochybným cílům. Máme na mysli hlavně kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého. Není moc ústavních možností, jak situaci řešit, proto jsme zvolili tuto poklidnou formu protestu,“ řekl jeden z účastníků.

Nízká účast mohla být podle něj způsobena tím, že Facebook v noci smazal nejprve událost a poté i celou skupinu. „Bylo v ní asi 2 000 lidí. Ale tím, že nás tady bylo málo, mohla mít akce aspoň klidnější průběh. Nechtěli jsme rušit pacienty. Panu prezidentovi rozhodně nepřejeme nic špatného. Chceme, aby se brzy uzdravil a mohl vykonávat svou funkci,“ dodal.

V pořadu Partie Terezie Tománková na CNN Prima NEWS dosavadní místopředseda vlády a ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček odsoudil jednání předsedy Senátu Miloše Vystrčila.



„Musím vystoupit proti tomu, jakým způsobem dnes Senát vystupuje. Je to velmi nefér. Pan prezident je nemocný, to se může stát komukoliv. Diskuze o tom, jestli je či není schopen (vykonávat funkci, pozn. red.)...Vždyť se nic nezdržuje, máme pár dní po volbách. Nic se nezpožďuje ani o jediný den,“ řekl.

Petr Fiala a Vystrčilův kolega z ODS v neděli v Otázkách Václava Moravce kritizoval návštěvu Vondráčka v nemocnici. „Vůbec nechápu, proč pan Vondráček do nemocnice chodil, za nemocným člověkem na jednotku intenzivní péče. Máme čas, do 8. listopadu nejsou potřeba aktivní kroky pana prezidenta, Sněmovna by se 8. listopadu stejně sešla tak jako tak i bez této návštěvy. Do 8. listopadu musí být jasno, zda může prezident vykonávat své pravomoci, do té doby se tak moc neděje,“ řekl.

Podle něj je potřeba po lidské stránce respektovat, že každý člověk má právo na to se léčit. „A poslední stránka, je strašné, co se tady děje,“ řekl o informování Hradu Fiala.