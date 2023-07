Je tu petice proti potratům. Senátoři ale hájí právo ženy rozhodovat o sobě

Nechce předjímat výsledek hlasování celého výboru, ale vzhledem k tomu, že jsou tam všichni lékaři, tak si myslí, že výsledek jednání je pravděpodobný. „Náš zákon, který to řeší, je všeobecně přijímán, a mně to přijde, to zakazování přerušení těhotenství, špatně,“ uvedl senátor.

„Je to odborná věc. My už dnes máme tak dobré vyšetřovací metody, že úplně v časném těhotenství řádově několika málo týdnů dokážeme říci, že to budoucí děťátko, pokud by bylo donošeno, tak bude těžce poškozené zdravotně. Těch prvních zhruba dvanáct týdnů to ještě není organismus jako takový, ale oplodněné vajíčko ve stadiu určitého vývoje,“ odmítl požadavky petice šéf zdravotního výboru Senátu Roman Kraus.

„Absolutně neomezovat,“ odmítla požadavek petice na omezení potratů i senátork Věra Procházková z ANO, jediná žena z devíti členů zdravotního výboru Senátu a také lékařka.

„Od roku 1957, kdy byl legalizován chirurgický umělý potrat, bylo v českých zemích tímto drastickým způsobem usmrceno téměř 3,3 milionu dětí. Denně je takto u nás zabíjeno přibližně šedesát dětí. Proto vás žádáme, abyste iniciovali změnu ústavy tak, aby život každého člověka byl u nás ústavou chráněn od početí do přirozené smrti. Navrhujeme změnu Listiny základních práv a svobod tak, aby čl. 6 odst. 1 zněl: (1) Každý má právo na život od početí do přirozené smrti,“ píše se v petici, kterou podepsalo 14 tisíc lidí.

Pochod odpůrců potratů narazil na zastánce práv žen

Členkou petičního výboru je i gynekoložka Xenie Preiningerová, která je spolupracovnicí Hnutí pro život. To v dubnu v Praze uspořádalo pochod odpůrců potratů, při němž se opakovaně střetli se zastánci práva ženy rozhodovat o svém těhotenství.

Petici už odmítl sociální výbor, který přijal usnesení, že nesouhlasí s obsahem petice a že naopak podporuje stávající legislativu, podle níž je je interrupce v České republice legální a stanovuje podmínky jejího provedení.

„Výbor upozorňuje na to, že návrh nerespektuje právo ženy, která má sama rozhodovat o svém těle. Prosazováním zákazu interrupcí petice nebere v potaz společenské, sociální, ale i zdravotní a další aspekty, které vedou ženy k interrupcí,“ píše se v usnesení výboru pro sociální politiku Senátu.

Peticí se bude zabývat ještě ústavně-právní výbor Senátu a poté i celá horní komora parlamentu, ale už nyní je zřejmé, že pokus odpůrců potratů je v Česku omezit podobně, jako jsou omezeny třeba v Polsku, bude marný.