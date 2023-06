Nezabíjejte nás. V Polsku opět vypukly protesty za právo žen na potrat

Shromáždění demonstrantů se uskutečnila ve Varšavě, Vratislavi, Poznani, Katovicích, Krakově, Toruni i v mnoha dalších městech, uvedla zpravodajská televize TVN 24.

„PiS zabíjí,“ stálo na jednom z transparentů ve Varšavě, kde se u pomníku Mikuláše Koperníka v centru města sešly stovky lidí, uvedla agentura AP.

Koncem května v nemocnici ve městě Nowy Targ zemřela třiatřicetiletá žena, která do nemocnice přišla v pátém měsíci těhotenství poté, co jí praskla plodová voda. Po třech dnech podlehla sepsi, jen několik hodin poté, co se prokázalo odumření plodu a lékaři se odhodlali k zákroku. Příbuzní ženy a jejich advokátka uvedli, že lékaři se nerozhodli provést potrat dříve, ačkoli život byl v ohrožení.

Podobné případy se v minulosti staly také v Pszczyně a Čenstochové. Polská liberální média a aktivisté za ženská práva je dávají do souvislosti s rozhodnutím ústavního soudu z října 2020, podle kterého lékaři nesmí provést potrat ani v případě, že plod je nenávratně poškozený nebo trpí nevyléčitelnou nemocí.

Podle médií zdravotníci ve strachu z postihu odmítají potraty provádět i v případech, kdy jim to zákon povoluje. To je v situaci, kdy žena otěhotněla v důsledku znásilnění nebo incestu nebo když je ohrožen její život. Proti potratům hlasitě vystupují konzervativní aktivisté, odsuzuje je také katolická církev.

Demonstrace v desítkách polských měst uspořádalo feministické hnutí Ogólnopolski Strajk Kobiet (Celostátní stávka žen). „Dělám to pro své děti, protože sama už určitě neotěhotním, ale ony nejspíše zanedlouho ano. Přála bych si, aby měly možnost volby,“ řekla televizi jeden z demonstrantek ve Vratislavi.

Další demonstrant prohlásil, že mu záleží na zdraví dcer. „Během těhotenství je nejdůležitější matka a jejich život by měly nemocnice na prvém místě chránit,“ zdůraznila další protestující žena.

„Je důležité bojovat o naši budoucnost, abychom měli právo na život,“ prohlásila mladá demonstrantka v Gdaňsku. „Nemůže tu jít o to, aby se rodily děti, ale jejich matky umíraly,“ upozornila.

„Přišla jsem, protože myslím na budoucnost mladých. Mám syna, ale myslím na budoucnost mladých žen, v jakém průšvihu se ocitnou, když narazí na nesprávné doktory a nesprávnou nemocnici,“ prohlásila další žena.

Mladá demonstrantka ve městě Olsztyn přiznala, že si neumí představit plánování dítěte v současném Polsku, protože neví, co by ji mohlo postihnout v nemocnici. „Nemyslím si, že toto je země vhodná pro založení rodiny. Chtěla bych, aby se to změnilo,“ prohlásila.

„Máme dost situace, kdy v Polsku ženy zbytečně umírají v nemocnicích, přestože je mohli zachránit a ony později mohly mít děti. Chceme normálnost, chceme, aby Polky mohly bezpečně rodit a necítily se ohroženy,“ prohlásil demonstrující muž.

„Je to jeden velký podvod“

Šéf PiS Jaroslaw Kaczyński dnes v odpovědi na dotaz novinářů ohledně situace těhotných žen prohlásil, že „je to jeden velký podvod“ ze strany médií a že celý protest je „propagandistickým zneužitím“, uvedla TVN 24.

Organizátorky protestu podle serveru Onet zdůraznily, že jde o akci „proti vraždám a mučení v porodnicích, proti nucení žen k donošení nechtěných dětí, proti zákazu interrupcí, proti zločinným vládám PiS a cynismu lékařů“ a také proti tomu, že Polkám se odebírá „právo na život, zdraví a svobodu“.

Ministr zdravotnictví Adam Niedzielski v pondělí novináře ujišťoval, že „každá žena má právo na potrat v případě ohrožení zdraví nebo života“, a přislíbil podrobné směrnice, jak mají lékaři v těchto případech postupovat. „Život a zdraví žen je nejdůležitější,“ tvrdil v úterý premiér Mateusz Morawiecki.

Polsko čekají na podzim parlamentní volby, ve kterým vláda PiS usiluje o třetí mandát za sebou.