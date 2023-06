V Polsku zemřela další těhotná žena na sepsi. Těžký případ, hájí se nemocnice

Dorotě C. bylo pouhých třiatřicet let. S manželem se těšila na své první dítě. V noci na 21. května jí však praskla plodová voda. Žena byla teprve v dvacátém týdnu těhotenství, vyrazila proto do místní nemocnice. Plod během ženina pobytu v nemocnici zemřel a Dorotino zdraví se začalo prudce zhoršovat.

Předtím přitom podle příbuzných žádné zdravotní problémy neměla. O tři dny později Dorota zemřela na septický šok a mnohočetné selhání orgánů, píše polský deník Gazeta Wyborcza s odkazem na vyjádření rodiny. Pozůstalí už na nemocnici Jana Pavla II. ve městě Nowy Targ podali trestní oznámení, a to pro podezření, že ke smrti Doroty mohlo vést jednání zdravotníků.

Jedno oznámení také na státní zastupitelství poslala samotná nemocnice den po ženině úmrtí. Nemocnice také vydala prohlášení, v němž o smrti pacientky informovala. „Je to obrovská tragédie,“ dodal ředitel Marek Wierzba vedle kondolencí rodině a upozornění, že další informace už nemocnice nebude s ohledem na soukromí rodiny poskytovat.

Další okolnosti případu tak nejsou známé. V Polsku však stále platí přísný protipotratový zákon, který už ve svém důsledku vedl k úmrtí několika těhotných žen. Dorotin osud například připomíná příběh třicetileté Izabely, která zemřela rovněž na sepsi po ztrátě plodové vody. Lékaři tehdy čekali, až porod začne sám, nebo až dítě v Izabelině těle zemře.

Báli se totiž, že by jinak porušili nový zákaz potratů. Ten zapovídá interrupce za jakýchkoliv okolností. Povoleno je jen pár výjimek – kromě znásilnění a incestu je mezi nimi i ohrožení života matky. Výklad zákona byl však zpočátku nejasný a lékařům za jeho překročení hrozí až tři roky vězení. Izabela tak sice měla na interrupci zákonný nárok, v nemocnici jí ho však raději neprovedli.

Případ vyvolal novou vlnu protivládních protestů. Konzervativní kabinet pak v reakci na tuto kauzu potvrdil, že je legální ukončit těhotenství ženy, jejíž vlastní život je v ohrožení. A vyzval lékaře, aby se nebáli „samozřejmých rozhodnutí“. Stejně jako rodinu Izabely, i pozůstalé po Dorotě nyní zastupuje právnička Jolanta Budzowska.

Ředitel nemocnice na polsko-slovenských hranicích nicméně tvrdí, že Dorota měla komplikované těhotenství. „Byla pod kontrolou. Podle toho, co vím od vedoucího oddělení, se pacientčin stav z jistého důvodu rychle zhoršil. Nejdříve zemřel plod a následně se učinily kroky k tomu, abychom zachránili život pacientky. Bohužel se to nepodařilo,“ uvedl.