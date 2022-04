Cestou Polska jít nechceme, pravidla pro potraty neměňme, říká Jelínková

Úcta k lidskému životu je pro nás zásadní v každé jeho fázi, píše se doslova v koaliční smlouvě ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN. Lidovci jsou dlouhodobě proti potratům a proti eutanazii. Je to tak?

Takto jednoznačně to říci nejde. My si myslíme, že teď, v současné době, jak je udělaná potratová legislativa, je to dostačující. My maminky ani nesoudíme. Nám se třeba líbila iniciativa Nesoudíme, pomáháme. Nikoho nesoudíme, jak se rozhodne se svým životem a zdravím naložit. Není třeba něco měnit, ani žádné snahy nevyvíjíme, že bychom chtěli zpřísňovat potraty, jít cestou Polska, to tedy vůbec ne. Jsme pro to, abychom dělali jako společnost všechno pro to, abychom maminkám, které se ocitnou v nějaké těžké situaci, co nejvíce pomohli. A nabídli jim tolik prostředků, aby se pro ukončení života nerozhodli. Ale pokud se pro to rozhodnou, je to jejich právo, do kterého my jako KDU-ČSL nemluvíme.

Má někdo u vás ve straně užší vazbu na Hnutí pro život, které vystupuje proti potratům a příští týden 30. dubna pořádá Národní pochod pro život? Zvali vás?

Nevím, zda dostal někdo z naší strany pozvání, ale já osobně ne.

Ani vy nikoho z Hnutí pro život nezvete na víkendový sjezd KDU-ČSL do Ostravy?

Ne, ne.

Tak proč zvete manažera slovenského Kresťanskodemokratického hnutia Marka Michalčíka, který podle Seznam Zprávy na Slovensku organizuje Pochody za život a zastává myšlenku, že potraty mají být zcela zakázány?

To vám můžu vysvětlit. My jsme pozvali předsedu KDH, který nemůže přijet a poslal svého místopředsedu a generálního manažera jako doprovod. Je to rozhodnutí slovenské strany, to nebylo na naše pozvání. My jsme zvali předsedu KDH Milana Majerského, ale koho vyšlou, je rozhodnutí jejich strany. To, že jejich generální manažer organizuje nějaké pochody na Slovensku, nemá s naším sjezdem nic společného.

S aktivitami českého Hnutí pro život nesouhlasíte?

My můžeme s některými aktivitami souhlasit. S těmi, které míří směrem k prevenci, k pomoci maminkám. Ale nejsme s nimi nijak propojeni.

Zvláště v situaci válečných zločinů je právo žen rozhodovat o svých životech, jak chtějí

Takže když se hnutí postavilo třeba proti tomu, aby se posílaly na Ukrajinu pilulky ukrajinským ženám, které znásilňují vojáci Ruské federace, to vaši podporu nemá?

Ne. My odsuzujeme násilí, které se děje na Ukrajině ženám, a zvláště v těchto situacích válečných zločinů je právo těch žen rozhodovat o svých životech tak, jak ony chtějí.

Na podzim vám osobně končí mandát v Senátu. Máte jako strana stanovený cíl pro ty volby?

Před šesti lety jsme jako lidovci vyhráli senátní volby, protože jsme získali sedm mandátů, takže hodně obhajujeme na rozdíl od ostatních stran. Samozřejmě bychom velmi rádi obhájili těch sedm senátních obvodů.

Budete kandidovat sami, nebo v koalici Spolu?

Záleží na jednotlivých obvodech, jak je to domluvené. Někde to bude náš člověk i za koalici Spolu, někde bude kandidovat s podporou ODS a TOP 09 a někde samostatně. V mém případě to ještě dojednáváme. S největší pravděpodobností bych měla kandidovat s podporou ODS a TOP 09, ale nemáme na to ještě podepsanou písemnou smlouvu.