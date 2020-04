Senát projedná vládní návrhy kvůli koronaviru. Část z nich narazí na odpor

V Senátu se opozice také pokusí upravit návrh schválený Sněmovnou, podle nějž nebude moci dostat nájemník do konce letošního roku výpověď z bytu, pokud nebude schopen kvůli epidemii koronaviru do konce července platit nájemné. Podle opozice je to protiústavní ochrana na úkor majitelů bytů.



„Navrhujeme, aby buď stát garantoval odložené nájmy, nebo aby se vydal cestou skandinávských zemí, ať už švédského nebo dánského modelu, to znamená, že každý přispěje. O něco budou nižší nájmy, o něco méně dostane pronajímatel, o něco méně zaplatí nájemce a část zaplatí stát, to si myslíme, že je spravedlivé a tady se v zahraničí můžeme určitě inspirovat,“ popsal ve středu iDNES.cz představu ODS první místopředseda Zbyněk Stanjura.

Právě ODS a další opoziční strany - hnutí Starostové a nezávislí a KDU-ČSL mají pohodlnou většinu v Senátu.

Kromě posuzování 15 zákonů chtějí senátoři s premiérem Andrejem Babišem řešit aktuální situaci v Evropské unii v souvislosti s onemocněním covid-19.



Senátoři mají rozhodnout o tom, že jednotlivci i firmy by mohli v souvislosti s epidemií koronaviru přerušit splácení úvěrů a hypoték buď na tři, nebo na šest měsíců. Délku přerušení, o které by museli požádat, by si mohli vybrat.

Senát má posoudit také omezení maximální výše úroků u spotřebitelských úvěrů a zavedení limitu pro sankce živnostníkům za opožděné splátky úvěrů.

Horní komora parlamentu má rozhodnout i o tom, zda cestovním kancelářím umožní, aby odložily vrácení za zrušené zájezdy kvůli koronaviru a klientům vydávaly místo toho poukazy. Bude schvalovat i odklad přijímacích zkoušek na vysoké školy a pravidla pro další vysokoškolské zkoušky nebo návrh, aby zprostředkovatelé ubytování v soukromí, například Airbnb, sdíleli s českými úřady informace o uzavřených smlouvách.

