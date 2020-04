Kvůli plánům vlády chce ODS odložit DPH, překopat nájmy, další pomoc OSVČ

„Kompenzace pro OSVČ byla schválena jen do konce dubna. Vláda oznámila, že různé sektory budou zavřeny do různých dat v květnu či do 8. června a vůbec není vyřešena podpora OSVČ v tomto období, takže toto se pokusí naši senátoři vyřešit,“ řekl první místopředseda ODS a šéf poslaneckého klubu občanských demokratů Zbyněk Stanjura.

Obě komory parlamentu již schválily jednorázový příspěvek 25 tisíc korun za období do konce dubna, ale v úterý vláda představila plán na postupné odstraňování restrikcí vůči obchodu a službám rozložené do pěti fází, který hluboce přesahuje datum konce dubna.

V Senátu se také ODS pokusí upravit návrh schválený Sněmovnou, podle nějž nebude moci dostat nájemník do konce letošního roku výpověď z bytu, pokud nebude schopen kvůli epidemii koronaviru do konce července platit nájemné. Podle opozice je to protiústavní ochrana na úkor majitelů bytů.

„Navrhujeme, aby bud stát garantoval odložené nájmy, nebo aby se vydal cestou skandinávských zemí, ať už švédského nebo dánského modelu, to znamená, že každý přispěje. O něco budou nižší nájmy, o něco méně dostane pronajímatel, o něco méně zaplatí nájemce a část zaplatí stát, to si myslíme, že je spravedlivé a tady se v zahraničí můžeme určitě inspirovat,“ řekl Stanjura.

Hrozí druhotná platební neschopnost, varuje ODS

Reálně kvůli zbrzděné ekonomice hrozí podle ODS několik rizik. Druhotná platební neschopnost, tedy že podnikatelé nebudou moci splácet své závazky ostatním obchodním partnerům a i zdravé firmy se mohou dostat do problémů, dále hrozí ztráta pracovních pozic, propad celého sektoru služeb a také, že se úplně zastaví ekonomické aktivity v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví, lázeňství a gastronomie.

„Navrhujeme, aby stát odložit platby DPH pro nejmenší, čtvrtletní plátce, aby odložil platbu za první čtvrtletí, a za druhé čtvrtletí, a pro měsíční plátce, aby odložil platby za březen až červen. Ušetřené peníze by mohli podnikatelé použít jednak k úhradě závazků vůči svým zaměstnancům a také vůči svým obchodním partnerům. Stát samozřejmě o své peníze nepřijde, jenom je dostane o něco později. To si myslíme, že by byla okamžitá pomoc proti druhotné platební neschopnosti,“ řekl ve středu Stanjura na tiskové konferenci ODS.

Osvobození cestovního ruchu a jen dvě sazby DPH

Pro oblast cestovního ruchu by podle strany bylo dobré, kdyby pro firmy podnikající v této oblasti byly odloženy veškeré platby státu – tedy sociální pojištění, zdravotní pojištění, DPH.



Strana navrhuje zlevnit pracovní místa, aby se snížily sociální odvody za zaměstnance o dva procentní body. Chce zvýšit motivaci zaměstnavatelů pro vytváření částečných úvazků. „Za každou půlhodinu zkráceného úvazku o čtvrt procentního bodu nižší sociální odvody. Pokud někdo dá částečný úvazek o dvě hodiny nižší, ušetří jedno procento odvodů, pokud o čtyři hodiny nižší, ušetří dvě procenta odvodů,“ popsal místopředseda ODS.

Zvýšit by se podle strany měla také hranice pro dohodu o provedení práce ze 300 hodin na 450 hodin a o padesát procent zvýšit i částka, za kterou se platí odvody. „To samé navrhujeme u dohody o pracovní činnosti, aby se částka ze 3 tisíc zvedla na 4500 korun,“ řekl Stanjura. To podle ODS udrží více pracovních míst a budou motivováni zaměstnavatelé, aby vytvářeli pracovní úvazky. Pro ty, kdo neseženou regulérní pracovní poměr, se zvýší možnost pracovat na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a stát na tom vydělá.

Občanští demokraté také navrhli upravit DPH jen na dvě sazby, aby veškeré služby, které jsou dnes v DPH 15 procent, přešly do sazby 10 procent.

To, co vláda v úterý představila, je podle šéfa ODS Petra Fialy jen hrubý harmonogram, který je navíc ještě předběžný. „Vláda nám neříká, za jakých podmínek se budou jednotlivé obchody, jednotlivé služby otvírat. Není možné, aby vláda jednala na základě pocitů, potřebujeme kritéria, potřebujeme pravidla, co jsou dodatečné hygienické podmínky, za nichž bude moci provozovna fungovat, například za nichž bude moci otevřít hospoda,“ kritizoval plán vlády, jak bude postupně rušit restrikce, předseda občanských demokratů.

