Násilí nesouvisí s pohlavím, řekla Kovářová. Istanbulská úmluva má problémy

„Násilí není o mužích a o ženách, ale o moci a nesouvisí s pohlavím,“ řekla ve středu nezařazená senátorka Daniela Kovářová, která se na jednání výboru pro lidská práva přišla podívat.

„Násilí na slabších skupinách je něco, co každá civilizovaná společnost musí odsoudit. Jde o symbol. Dáváme najevo, jestli budeme patřit do civilizované Evropy,“ podpořil ratifikaci Istanbulské úmluvy senátor Přemysl Rabas z klubu SEN 21 a Piráti.

Jako jeden ze tří členů senátního výboru pro pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice hlasoval pro to, aby Senát ratifikaci Istanbulské úmluvy podpořil. Dva ze členů výboru, mezi nimi i předseda výboru Jiří Růžička, se zdrželi. Řekl, že se mu nelíbí, že by v budoucnu součástí učiva mohlo být, že by se žáci a studenti učili o tom, že je více pohlaví, než jen muži a ženy. „Toho bych se nerad dočkal,“ řekl při jednání Růžička.

„Jsem opatrný slučovat hlasování ve výborech s celým Senátem. U nás v klubu většina ratifikaci nepodporuje,“ odvětila na dotaz iDNES.cz, jak vidí vyhlídky Istanbulské smlouvy v Senátu šéf nejsilnějšího klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.

Ratifikaci úmluvy nedoporučily ústavně-právní výbor, zahraniční výbor ani výbor pro záležitosti Evropské unie. Ústavně-právní výbor Senátu Istanbulskou úmluvu označil za ideologický dokument.

Istanbulská úmluva odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií. Poukazuje na to, že ženy bývají mnohem častěji obětí domácího a sexuálního násilí než muži i obětí masového znásilňování v ozbrojených konfliktech. Násilí vůči ženám dokument vnímá jako porušování lidských práv a diskriminaci.

Úmluvu podepsalo Česko již v roce 2016, ale patří v EU k menšině zemí, které dokument dosud neratifikovaly. Členské státy EU na začátku června většinově odhlasovaly, že se sedmadvacítka k úmluvě připojí, ratifikaci už dřív odmítly Bulharsko i Maďarsko. Od úmluvy odstoupilo Turecko.