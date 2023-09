Senát Istanbulskou úmluvu smete, věří jeho místopředseda Jiří Oberfalzer

Připojil se k vaší iniciativě proti Istanbulské úmluvě někdo?

My jsme tento postoj rozeslali mailem všem senátorům. Jednak aby věděli, proč jsme zaujali toto stanovisko. A také proto, aby se mohl připojit, kdo by měl zájem. Nevím to číslo přesně, ale myslím, že máme kladný ohlas asi od pětatřiceti senátorů, kteří nám výslovně vyjádřili podporu. Všichni nechtějí být někde uváděni, ale svůj názor vyjádří hlasováním.

Někdo nás tlačí do přijetí dokumentu s tím, že to přijímají ostatní státy a že se to v Evropě sluší. Takový argument nesnáším.