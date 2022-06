Šanci na Hrad mají jen tři. Karel Schwarzenberg o kandidátech i osudu TOP 09

V Česku se pomalu rozbíhá prezidentská kampaň, se kterou máte bohaté zkušenosti. Hodně se mluví o tom, koho představí či podpoří vládní koalice. Měla by podle vás přijít s vlastním jménem?

Nemyslím si. Úspěšný kandidát se nehledá, ten se musí prosadit sám. Navíc, když ho vybere celá pětikoalice, tak to vždy bude pouze kompromisní kandidát a ten asi vítězem nebude. Pro prezidentskou volbu je potřeba kandidát, který chce vyhrát a jde do toho se vší vervou. A ne, že se musí přemlouvat. To jinak bude zase nějaký bezbarvý profesor. A to vás ujišťuju, že ten prohraje.

Stejnopohlavní páry podle mě mají mít stejná práva jako ostatní, ale nemá se to nazývat manželstvím. To je zmatení pojmů. Jezevčíkovi také najednou nezačneme říkat foxteriér.