Schillerová chce mimořádné jednání Sněmovny kvůli energetickým úlevám

„My teď sbíráme - poslanci hnutí ANO - podpisy a chceme, aby byla mimořádná schůze,“ prohlásila v pátek Schillerová v Press klubu na Frekvenci 1 v reakci na dotaz týkající se vyšších záloh za energie.

„Připravili jsme několik zákonů, které mají pomoci. Co je pro mě šokující, tak tyto zákony měly být předmětem schůze 14. prosince. My jsme navrhovali, aby byly schváleny v prvním čtení,“ uvedla ministryně s tím, že „pětikoalice je všechny vyřadila z programu jednání“.

Podle Schillerové je to nepřijatelné. „Budeme chtít mimořádnou schůzi,“ uvedla. Dodala, že koalice SPOLU a PirSTAN vyřadila celkem 17 zákonů, ona chce nyní dořešit alespoň tři.

„Je to snížení DPH na nulu, které jsme chtěli, aby bylo od 1. ledna. Dále to jsou dotace domácnostem na obnovitelné zdroje, vycházelo to 500 až

1 500 korun, plus použití těch peněz modernizačního fondu na tyto podpory obnovitelných zdrojů. Tyto jsou klíčové, bez nich ta podpora nemůže být,“ dodala.

Letos v říjnu ukončila činnost skupina Bohemia Energy, následně několik menších dodavatelů. Vláda v reakci na vzniklou situaci schválila na listopad a prosinec snížení DPH u energií na nulu.

Dočasné prominutí daně dovoluje ustanovení v daňovém řádu, které umožňuje ministryni financí hromadně prominout odvod daně při mimořádných, zejména živelních událostech.

Odpuštění DPH je mimořádný úkon, který dříve ministerstvo financí využilo jen v případě respirátorů.