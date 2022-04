Skutečný majitel neznámý. Boj s ruským vlivem obnažil české nedostatky

V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu je nutné zmapovat firmy s ruskou vazbou a jejich majetek v Česku, zmrazit majetek lidem ze sankčních seznamů a odstavit je od přísunu veřejných peněz, uvedli zástupci organizací v čele s iniciativou Rekonstrukce státu na středeční tiskové konferenci.

Stát by měl podle jejich doporučení důsledně využívat zákon o evidenci skutečných majitelů a zajistit, aby údaje v registru odpovídaly skutečnosti. K veřejným penězům by neměly mít přístup společnosti z daňových rájů. Souhrn doporučení podpořili bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý a někdejší vysoký představitel NATO a české armády, možný prezidentský kandidát Petr Pavel.

Ruské vlivové a zpravodajské operace jsou podle Pavla možné díky netransparentnímu financování a je nutné tyto finanční toky zprůhledňovat. Šedivý zdůraznil, že je potřeba důsledně využívat i existující zákony.

V Česku existuje podle organizace Datalab Institut přes 20 tisíc firem s vysokým rizikem napojení na Rusko nebo Bělorusko a nejméně osm desítek z nich je doložitelně spojeno s lidmi ze sankčních seznamů Evropské unie a Spojených států. Představitel institutu Jiří Skuhrovec odhadl, že takzvaní oligarchové v Česku vlastní desetinásobek již zmrazeného majetku. „Přes řetězy offshorů a bílých koňů na většinu majetku oligarchů ani nevidíme,“ uvedl.

Podle Kamila Kouby z AML Academy by se měli do ekonomické války proti ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi zapojit také advokáti a notáři, kteří se starají o majetky svých klientů. Měli by podle něho důsledně trvat na prokázání zdrojů peněz pro uskutečňované obchody. Lukáš Kraus z Rekonstrukce státu se vyslovil pro posílení Finančního analytického úřadu, který se věnuje mimo jiné boji proti praní špinavých peněz, a ministerstva průmyslu a obchodu ve sledování zahraničních investic.