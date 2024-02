Jeden chce mír, druhý zbrojí. V Rozstřelu se utkají Stropnický a Ondráček

Už příští sobotu to budou dva roky, co Rusko provedlo invazi na Ukrajinu. Co tato doba bojů přinesla a ukázala? Kdo by měl jednat o míru? Má Západ dál pomáhat Ukrajině? Na tyto a další otázky odpoví ve středu živě od 12:30 v pořadu Rozstřel Martin Ondráček, spoluzakladatel sbírky Dárek pro Putina, a šéf iniciativy Mír a spravedlnost Matěj Stropnický.