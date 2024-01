Němci švejkovskému názvu Dárek pro Putina nerozumějí, říká jeho spoluautor

Projekt Dárek pro Putina vybírá peníze na zbraně pro ukrajinské obránce, nyní se ve sbírce sešlo i téměř 30 milionů na nákup americké helikoptéry Čestmír. My spolu hovoříme krátce po státním smutku v reakci na šílenou tragédii na filozofické fakultě. Jaký je váš názor na zbraně ve společnosti?

Nemám zbrojní pas, než začala válka, se zbraněmi jsem neměl vůbec nic společného a můj vztah k nim byl velmi odtažitý. Jenže žijeme v nějakých parametrech svobody a myslím si, že k tomu patří mít za určitých okolností zbraň. Jde jen o míru regulace. Nejhorší, co by se teď mohlo stát, aby to stát kvůli jednorázové tragédii začal regulovat. Moc se omlouvám za to, co teď řeknu, ale já si myslím, že byla jen otázka času, než se něco podobného stane. Je na expertech, aby posoudili, zda je normální, když si uděláte zbroják a v rychlém sledu si koupíte silný útočný arzenál.

Tím myslím, jestli by nebylo přínosné ochranné období, kdy si nejdříve pořídíte krátkou zbraň a až po jednom či dvou letech dlouhou. Zbraně v rukou zlých lidí slouží ke zlým věcem, proto potřebujeme zbraně v rukou těch dobrých. Plošné zákazy nikdy nikam nevedly. To by jinak ve Spojených státech nezrušili prohibici a lidé by respektovali, že alkohol je zakázaný. S veškerým respektem ke všem, které to osobně zasáhlo: podívejte se, jaké obrovské škody ve společnosti páchá alkohol. Nejen sociální dopady, ale i velké množství lidí, kteří kvůli alkoholu zemřou na silnicích kvůli tomu, že je někdo ožralý přejede. Pojďme tedy diskutovat, jak je možné, že v hospodách stojí pivo stejně jako voda. A jak je možné, že se dokážu za 169 korun ožrat jak dobytek, protože právě tolik stojí litr rumu a v akci ještě méně.