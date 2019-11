Příští rok můžeme stávkovat i týden, řekl šéf školských odborů v Rozstřelu

Podle šéfa odborů se informace k rodičům dostává včas, zdržela se maximálně u ředitelů z organizačních důvodů.



„Se stávkou nesouhlasím, u mě na škole ani nemáme odbory. Naši učitelé samozřejmě mohou stávkovat, ale já to nepodporuji. Tato stávka je podle mě ze zcela malicherného důvodu a ve zcela nevhodnou dobu. Od ledna se chystá nový systém financování. Já jsem radši za systém 8+2, než je 10 procent. Chceme odměňovat dobré učitele,“ říká Michal Černý, prezident Asociace ředitelů základních škol.

„Kdybychom stávkovali za těch 15 procent, které byly slíbené, našly by si různé asociace zase jiný důvod, proč do stávky nejít. Náš ministr říká, že pro nás další peníze vyjednal, ale nevyjednal nic. Ministryně Schillerová rozdala miliardy a pro učitele, které jsou podle vlády priorita, se toho našlo opravdu málo,“ říká Dobšík.

Ředitelé škol však svým učitelům ve stávce bránit nebudou. „Učitelé v našich školách stejně mohou stávkovat, i když my jako ředitelé s tím nesouhlasíme, pokud si založí stávkový výbor. My jim v tom bránit nemůžeme,“ uvedl Černý.

Chceme stálý růst platů, to u odměn není garantované

Odboráři chtějí 10 procent do tarifu jako garanci stálého růst, což u nadtarifní části nevidí. „Příští rok pravděpodobně porostou počty pedagogů a pan mistr nám není schopný říct, kde na to vezme peníze a nepřizná, že si o ty peníze neřekl,“ řekl předseda odborů ve školství Dobšík.



Dalším problémem jsou podle odborů i ředitele Černého nízké příplatky za třídnictví, které jsou od 500 korun do zhruba 1 200. Podle Dobšíka se dlouho neřešily a je to tristní.



„Souhlasím s panem předsedou, ale já to právě řeším tím osobním příplatkem, které těm třídním učitelům dám. A chci tu možnost mít, chci mít peníze na odměny,“ argumentoval Černý.

Je to chaotické a narychlo

Stávka učitelů je často kritizovaná jako narychlo svolaná. Odbory ale podle předsedy chtěly dodržet lhůty zákona o kolektivním vyjednávání. Proto ji vyhlásily už v pátek.

„Podle mě to svolané narychlo je, protože řada škol měla podzimní prázdniny, využívali jsme to na různé rekonstrukce. Ale je pravda, že v dnešní elektronické době na to můžeme také rychle reagovat,“ dodal Černý. Podle něj je také zajímavé srovnání, jak platy rostly za posledních deset let.

„Do roku 2014 mi plat vzrostl o 6,5 procenta a za posledních 5 let o 36 procent. To je fakt a je to i zásluha odborů. Platy rostou a učitelé se z něj uživí, což nebyla vždycky pravda. Ve školství je ale kritický nedostatek učitelů skoro ve všech aprobacích, hlavně ve velkých městech. Je to doklad toho, že je ten plat malý,“ vypočítával v Rozstřelu Černý.

Platy rostou výrazněji než kdy jindy a jde o oblíbený graf pana premiéra. Rostou, je to pravda, ale je to i otázka dynamiky. Zaměstnavatel totiž vždycky nabízí ten tarif. Takže když řeknete mladému nastupujícímu učiteli, že mu nabídnete 28 tisíc, jiné profese to přebijí,“ řekl Dobšík a dodal, že jim nejde o volno a že připojit by se měli i rodiče a žáci, protože se to týká všech.

Do úzkých se mohou dostat rodiče, kteří se možné stávkování od školy nedozví včas, i když je to jejich oznamovací povinnost. Teoreticky se ale mohou dohodnout školy blízko sebe, aby u jedné byla otevřená družina.

Týdenní stávka jako v zahraničí? I to je možné

Předseda školských odborů František Dobšík také v Rozstřelu naznačil, že by příští rok mohli po vzoru ze zahraničí stávkovat i týdne.

„Je to koordinačně náročné, takže vám teď neřeknu, jak by vypadala, ani jestli by byly zavřené všechny školy. Záleželo by na jednání o rozpočtu, které jsme letos absolvovali už zkraje roku. Stávkovat bychom mohli tak v první pololetí, nebo až druhém,“ řekl v pořadu Dobšík.

Odbory chtějí větší podíl HDP ve školství, pro rok 2021 plánují jednat i o dalších tématech, jako je například právě třídnický příplatek.

VIDEO: 60% škol nepřeruší provoz a nepřipojí se ke stávce, řekl Robert Plaga Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stávka je absurdní, říká ministr

Nechápavý postoj má ke stávce ministr školství Robert Plaga. „Stávka opravdu není na místě, stávkovat měly odbory v době, kdy se školství peníze braly, a ne v době, kdy se přidává,“ argumentuje.



Na výsledných podílech a částkách se odbory nicméně s ministrem neshodnou. Podle Plagy předáci počítají celou dobu se špatnými čísly. „Pan ministr nás obviňuje, že nepočítáme se správnými čísly. Počítáme s čísly, která nám dali k dispozici,“ reagoval v pondělí předák školských odborů Dobšík.



Podle odborů nemusí být zavřeny všechny školy, které se ke stávce připojí. Část z nich může mít jinak koncipovanou výuku. „Ti, kteří už mají na středu naplánovaný program, ho klidně můžou dodržet,“ vysvětlila místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová.