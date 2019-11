Jsme pro stávku, učit ale budeme, zní z většiny škol ve Zlínském kraji

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Základní škola Emila Zátopka ve Zlíně vyhlásila na středu ředitelské volno. Pedagogové budou totiž stávkovat. Ze zlínských škol stávku oznámila i ZŠ Slovenská.

Naopak ZŠ Komenského I zachová běžnou výuku, přestože s myšlenkou, která ke stávce vede, zdejší kantoři souhlasí. A sousední škola Komenského II sice učit nebude, zajistí ale program pro školáky z prvního stupně do 13 hodin.

„Stávku považuji za legitimní možnost, jak vyjádřit názor. Pokud chtějí kolegové stávkovat, beru to na vědomí, ale provoz školy, alespoň pro nejmladší školáky, zajistím,“ reagoval ředitel školy Milan Alex. Pro stávku se tady vyjádřilo 80 procent pedagogů.

O tom, jak se která ze škol ke středeční plošné akci postaví, se na některých místech rozhodovalo ještě v pondělí pozdě odpoledne nebo i dnes. Rodiče by proto měli bedlivě sledovat webové stránky škol, do kterých jejich děti chodí.

„Požádali jsme ředitele, aby rodiče informovali co nejdříve. Je to nešťastné řešení a dalo se to vyjádřit jinak,“ poznamenala zlínská radní pro školství Kateřina Francová.

Uzavřená bude i dvě gymnázia

Podobná je situace ve všech pěti největších městech Zlínského kraje.

Největší počet škol ochromí stávka v Uherském Hradišti. Zcela uzavřené budou ZŠ Sportovní, Jarošov včetně mateřské školy a Větrná, kde naopak školka fungovat bude. V omezeném režimu pojede ZŠ Unesco, kde stávkuje část pedagogů. Běžný provoz plánují ZŠ T. G. Masaryka a Za Alejí. Ze samostatných školek budou uzavřená pracoviště 28. října, Pod Svahy a Husova včetně křesťanské školky.

Ve Vsetíně jdou do stávky dvě školy, v Rokytnici a na Trávníkách.

„Žákům jsme rozdali vzkazy pro rodiče, informujeme také na webu školy,“ uvedl ředitel trávnické školy Libor Slováček.

„Rozumím tlaku na zvýšení platů, mělo by se to ale vyjednávat jinak než tím, že přidělám potíže rodičům žáků,“ sdělil vsetínský místostarosta Tomáš Pifka.

V Kroměříži hlásí stávku základní školy U Sýpek a Komenského, učit se nebude, ale zajištěná bude celodenní družina pro 1. stupeň a školní klub pro 2. stupeň, takže žáci nemusí zůstat doma.

Z pěti základních a sedmi mateřských škol zřizovaných Valašským Meziříčím se do stávky zapojí ZŠ Šafaříkova a MŠ Podlesí.

Problém se týká i středních škol, které zřizuje Zlínský kraj. Bez výuky zůstanou třeba studenti gymnázií v Kroměříži a Lesní čtvrť ve Zlíně.

Část navýšení platů ovlivní ředitel odměnami

Stávkující kantoři budou mít den neplaceného volna, jejich absence tedy bude omluvená. Znamená to, že přijdou o denní plat, v průměru odhadem 1500 korun. Zdravotní a sociální pojištění však mají hrazené. Ti, kteří nestávkují, budou v zaměstnání, i když bez žáků.

Celostátní akci vyhlásily školské odbory. Jde jim o navýšení platových tarifů. Ještě v květnu jednali s ministerstvem školství o tom, že základní platy porostou o 15 procent. To se mělo do roku 2021 stát celkem třikrát a plat učitele by se tím dostal na 130 procent průměrné mzdy. Jenže nyní je ze slíbeného jen 10 procent, a z toho do základního platu jde osm.

Další dvě procenta mají navýšit odměny. Bude tedy záležet na řediteli školy, jak peníze rozdělí mezi učitele.

„Dohadování je nedůstojné. Učitelé jsou stále pod průměrnou výší platu vysokoškolských profesí,“ řekla místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Markéta Seidlová.

Krajský radní odpovědný za školství Petr Gazdík však míní, že jde o nepochopení. Obavám odborů rozumí, protože v minulosti se navýšení platů k učitelům ve Zlínském kraji nedostávalo v plné výši. „V současnosti jsou takové obavy zbytečné,“ dodal.

Problém podle něj řeší reforma financování regionálního školství. Peníze jdou nově z ministerstva školství jednotlivým školám podle počtu vykázaných vyučovacích hodin. Nikoliv podle počtu žáků.

„Kromě toho bych chtěl, aby měl ředitel školy možnost ocenit výborné učitele, ne aby dostali přidáno všichni stejně, dobří i špatní,“ vysvětlil Gazdík.

Politické strany zastoupené ve Sněmovně se shodují, že do dvou let má být průměrný plat českého učitele 45 tisíc korun. Odbory ale považují tempo růstu za pomalé.