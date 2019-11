Školskou stávku proberou v duelovém Rozstřelu zástupci učitelů a ředitelů

„Nesouhlasíme s tím proto, že o snížení celkového objemu nebo navýšení mezd se už rozhodlo dávno a odbory mlčely, neudělaly vůbec nic. Nebo možná jednaly, nevím, ale rozhodně nestávkovaly, nebouřily se,“ řekl Černý v pondělí pro Radiožurnál.



Ředitelé škol však svým učitelům ve stávce bránit nebudou. „Učitelé v našich školách stejně mohou stávkovat, i když my jako ředitelé s tím nesouhlasíme, pokud si založí stávkový výbor. My jim v tom bránit nemůžeme,“ uvedl Černý.

Nechápavý postoj má ke stávce i ministr školství Robert Plaga. „Stávka opravdu není na místě, stávkovat měly odbory v době, kdy se školství peníze braly, a ne v době, kdy se přidává,“ argumentuje.

Na výsledných podílech a částkách se odbory nicméně s ministrem neshodnou. Podle Plagy předáci počítají celou dobu se špatnými čísly. „Pan ministr nás obviňuje, že nepočítáme se správnými čísly. Počítáme s čísly, která nám dali k dispozici,“ reagoval v pondělí předák školských odborů Dobšík.



Odboráři protestují proti pomalému růstu tarifů učitelských platů. Představovali by si zvýšení o deset procent, zatímco premiér Andrej Babiš se s ministrem školství dohodl na zvýšení tarifů o osm procent s tím, že další dvě procenta mají jít do nenárokové složky.



Kolik škol se do stávky zapojí zatím odbory přesně nevědí. Podle jejich odhadů to však bude přes 50 procent. Školy, které stávku podporují, budou označeny logem a rodiče se to mohou dozvědět například na stránkách školy nebo ze žákovských knížek. Podle zákona to musí vědět nejpozději v úterý.

Podle odborů nemusí být zavřeny všechny školy, které se ke stávce připojí. Část z nich může mít jinak koncipovanou výuku. „Ti, kteří už mají na středu naplánovaný program, ho klidně můžou dodržet,“ vysvětlila místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová.

Diskuzní pořad Rozstřel o stávce učitelů s Michalem Černým a Františkem Dobšíkem začíná s moderátorem Vladimírem Vokálem na iDNES.tv v úterý od 12:30.