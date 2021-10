Do Rozstřelu přijde ústavní právník Gerloch, debatovat bude o Zemanovi i Ústavě

Gerloch bude v pořadu Rozstřel řešit například to, jak je na nemoc hlavy státu česká ústava připravena či kdo přebírá v případě neschopnosti prezidenta vykonávat svou funkci jeho pravomoci. Zmíní také situace, ve kterých je prezidenta možné odvolat a jak ostatní experti vysvětlují článek 66, který právě odvolání prezidenta ošetřuje.



Dalšími tématy bude také výklad naší ústavy a toho, zda je v dané chvíli jednoznačný. Gerloch také přidá srovnání s ústavami okolních států, například Německa. Tématem bude i hranice mezi zvyklostí a ústavní pravomocí prezidenta.

Právník Aleš Gerloch je profesor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2006-2014 byl děkanem Právnické fakulty a od roku 2014 je prorektorem pro akademické kvalifikace. Provozuje advokátní praxi a od roku 2006 je místopředsedou Legislativní rady vlády. Aleš Gerloch ve volbách do Senátu 2018 kandidoval jako nestraník v obvodu Praha 12, nepostoupil do druhého kola.



Prezident je v současné době hospitalizovaný v Ústřední vojenské nemocnici. Ze sanitky byl do nemocnice přemístěn v neděli kolem jedné odpoledne v bezvládném stavu. „Důvodem hospitalizace jsou komplikace, které provázejí jeho chronické onemocnění, pro které je u nás léčen. To znamená, že my přesně známe diagnózu. Tím způsobem jsme schopni zacílit léčbu tak, jak má vypadat. V tuto chvíli je pacient hospitalizován na pracovišti intenzivní medicíny,“ řekl jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral v neděli.