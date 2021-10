Ve hře je i odebrání pravomocí Zemanovi. Senátoři se sejdou za týden

„Panu prezidentovi přeji brzké uzdravení, ale jsme v situaci, kdy je potřeba mít jasně vyříkané postupy, pokud by k brzkému uzdravení nedošlo,“ uvedl na svém Facebooku senátor za Starosty a nezávislé Zdeněk Hraba.

„Nemůžeme si dovolit paralýzu ústavních institucí právě v důsledku možných komplikací hlavy státu. Řešit to budeme v Senátu 19. října,“ dodal.

Doplnil, že pokud by nemohl prezident kvůli zdravotnímu stavu vykonávat svůj úřad, bude chod ústavních institucí paralyzován. Další postup tak bude řešit ústavní komise Senátu. Jedna z možností, kterou Hraba zmínil, je článek 66 Ústavy, tedy prohlášení prezidenta za neschopného výkonu úřadu.

Senátor Marek Hilšer již na Twitteru napsal, že by byl pro. „Jako člověk přeji Miloši Zemanovi brzké uzdravení. Jako lékař ale vím, že přinejmenším nějakou dobu nemůže vykonávat svůj úřad. Jako senátor proto s respektem k Ústavě v této nestabilní době podpořím dočasný přechod prezidentského úřadu na premiéra a předsedu Sněmovny,“ napsal.

Zda by měli poslanci a senátoři o odebrání pravomocí rozhodnout, komentoval na Twitteru i bývalý poslanec Miroslav Kalousek. Napsal, že není doba na falešný sentiment. „Zachovejme si lidské ohledy k těžce nemocnému člověku, ale zajistěme, aby fungoval výkon pravomocí prezidenta republiky. Miloš Zeman toho výkonu evidentně schopen není,“ doplnil.

Necitlivé, nevkusné, odmítl Havlíček pokus odebrat pravomoci prezidentu Zemanovi

Zbavovat prezidenta Miloše Zemana pravomocí je podle vicepremiéra a nově zvoleného poslance za ANO předčasné, necitlivé, nekorektní. „Je to velmi nevkusné a myslím i zbytečné,“ odvětil Havlíček na dotaz iDNES.cz, co říká tomu, že senátní komise pro Ústavu se začne zabývat tím, zda by neměl být využit článek 66 a zda by neměly být prezidentovi odebrány pravomoci.

„To, že je nemocný, to se může stát každému,“ prohlásil Havlíček. Premiér Andrej Babiš podle něj se Zemanem při návštěvě v Lánech, po níž byl prezident převezen do Ústřední vojenské nemocnice mluvil, ale byly to podle něj jen osobní záležitosti.



Jednat budou už poněkolikáté

Zda by mělo plénum hlasovat o prohlášení prezidenta Zemana neschopného vykonávat funkci, již jednala senátní komise pro Ústavu ČR dvakrát, a to v červnu a v červenci. Tehdy jednání ale nedoporučila.

Kdyby se odehrálo, musely by se na rozhodnutí zbavit Zemana jeho pravomoci shodnout obě komory Parlamentu, rozhodnutí by musela učinit nadpoloviční většina přítomných poslanců i senátorů. Kdyby tak učinili, Zeman by zůstal v úřadu, výkon by však přešel částečně na předsedu vlády, částečně na předsedu Sněmovny.

Jak ale vysvětlil ústavní právník a prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch, rozhodnutí nemohou poslanci a senátoři učinit jen tak. „Měl by vycházet z nějakých konkrétních podkladů, v daném případě ze zdravotní dokumentace nebo nějaké lékařské zprávy, která by byla za tím účelem poskytnutá,“ uvedl dříve pro iDNES.cz.

Zákon totiž přímo nepočítá se zdravotní nezpůsobilostí. „V zásadě se vychází z toho, že by to měla být nesporná situace. Tedy situace, kdy je třeba prezident republiky unesen nebo se dlouhodobě zdržuje třeba v zahraničí a odmítá se vrátit či je v bezvědomí a nemůže vykonávat úřad,“ vysvětlil Gerloch, za jakých podmínek by mohlo dojít k odebrání pravomocí. Kdyby Parlament skutečně rozhodl, že Zeman již není schopný prezidentské funkci dostát, mohla by se hlava státu bránit u Ústavního soudu. Ten by o věci rozhodl ve zrychleném řízení.

Zeman byl v neděli převezen sanitkou do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Nyní leží na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO). Podle mluvčí nemocnice Jitky Zinke je ve stabilizovaném stavu a pečuje o něj tým zdravotníků specializovaných na intenzivní péči.

Zemanův ošetřující lékař a ředitel nemocnice Miroslav Zavoral v neděli uvedl, že důvodem hospitalizace jsou komplikace, které provázejí Zemanovo chronické onemocnění, pro které je léčen. „To znamená, že my přesně známe diagnózu. Tím způsobem jsme schopni zacílit léčbu tak, jak má vypadat,“ řekl novinářům.