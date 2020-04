Příště budeme odolnější i díky dobrovolníkům, říká krizový šéf červeného kříže

Osobní statečnost a obětavost vede některé dobrovolníky až do první infekční linie k lůžkům pacientů, kteří onemocněli covidem-19. Dělají to, i když vědí, že se s vysokou pravděpodobností mohou nakazit také, říká Richard Smejkal, šéf Ústředního krizového týmu Českého červeného kříže (ČČK). „Vždy mě překvapuje, jak se k nejnáročnějším úkolům, k nimž nyní patří péče o pacienty na infekčních odděleních, hlásí křehké dívky nebo mladí muži, do nichž by to člověk neřekl. Jsou to nenápadní lidé s obrovskou vnitřní sílou a odvahou,“ dodává Smejkal, který v rámci disertační práce vedl výzkum o tom, jak vzniká a proměňuje se svět dobrovolnictví. Od počátku epidemie se Červenému kříži přihlásilo na pomoc v různých programech už přes pět tisíc lidí.