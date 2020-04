Nejtěžší je trefit nákup, říká dobrovolnice, která pomáhá seniorům

Dobrovolnická pomoc není pro Renátu Gajovou žádnou novinkou. Dříve navštěvovala se svým psem ostravský Domov Magnolie, aby udělala radost seniorům, kteří zde žijí. Se začátkem vládních omezení se ale domovy pro seniory dobrovolníkům uzavřely, a tak Renáta nabídla své síly Dobrovolnickému centru ADRA pro aktuální pomoc. Kromě šití stovek roušek se zapojila i do nákupů pro lidi vyššího věku nebo v karanténě.

„Mám teď víc času, nemůžu se scházet s přáteli a nechodím do školy, tak jsem ráda, že mohu využít volný čas způsobem, který někomu hodně pomůže,“ říká Gajová a přiznává, že začátky byly náročné. „Byla jsem nervózní, říkala jsem si, že přesně nevím, co jsou senioři zvyklí kupovat, přála jsem si, aby byli spokojeni. Ale snažím se vžít do jejich kůže a nakonec to vždycky dopadlo spokojeností,“ vypráví.

Pomoc určenou pro seniory či lidi v karanténě zavedlo město Ostrava ve spolupráci s organizací ADRA hned v prvních dnech koronavirové pandemie. „Služba je zaměřena na pomoc těm, na které současná situace doléhá nejsilněji, tedy osamělým seniorům a lidem v karanténě, kteří se nemají na koho obrátit,“ vysvětlil tehdy primátor Tomáš Macura.

Přednost mají ověření dobrovolníci

Výhodou organizace ADRA bylo, že hned od počátku měla k dispozici rozsáhlou síť dobrovolných spolupracovníků. „Jsou to již ověření lidé, kteří dosud například trávili volný čas s osamělými seniory. Když začala koronavirová opatření, nemohli již tuto činnost vykonávat. Napadlo nás je tedy oslovit, zda by se nově nezapojili do nákupů lidem, kteří si je nemohou obstarat sami. Odezva byla veliká, z našich 350 je nyní asi stovka k dispozici pro tuto službu. Někteří se zapojit nemohli kvůli věku nebo kvůli tomu, že se musí sami starat o svou rodinu,“ přibližuje Helena Mrázková, koordinátorka dobrovolníků v ostravském centru ADRA.

Nejjednodušší přechod na novou službu měli ti, kteří dosud docházeli k seniorům žijícím ve vlastních domácnostech. „Chodí za stále stejnými lidmi, nyní ale kvůli nákupům, které dříve zajišťovala pečovatelská služba,“ popisuje Mrázková.

Ve velkém se začali hlásit i noví dobrovolníci, ty ale ADRA vyhradila pro jiné úkoly. „Svěřit lidem adresy seniorů a nechat je zacházet s jejich penězi je poměrně citlivá věc, proto to necháváme na našich prověřených lidech, o nichž už víme, že jsou spolehliví. Noví dobrovolníci nám například pomáhají tisknout a roznášet letáky s nabídkou naší současné pomoci, aby se o ní dozvědělo co nejvíce lidí,“ uvádí Mrázková.

Lidé jsou za pomoc rádi, říká šenovský starosta

Pomoc zajišťuje ADRA i v dalších městech kraje, jinde se o ni stará zase charita. V dalších městech pomoc nejpotřebnějším zajistily samotné radnice. To je i příklad Kravař na Opavsku.

„Když jsme v prvních dnech vyhlásili, že potřebujeme ušít roušky a následně je rozvézt těm nejpotřebnějším, hlavně seniorům, okamžitě se nám začali hlásit lidé, že nám s tím pomohou. Teď máme přes dvacet dobrovolníků, z toho asi deset švadlen, zbytek pak pomoc rozváží. Jsou to lidé různého věku, od dvacetiletých s čerstvým řidičákem až po starší. Seniory z logických důvodů nevyužíváme,“ přibližuje Martin Schwarz z kravařské radnice. O nákupy potravin zatím v Kravařích velký zájem není, dosud se rozvážely především roušky a další ochranné materiály.

Naplno je využita funkce koordinátora pomoci v Šenově u Ostravy. „Zřídili jsme ji hned druhý den po vyhlášení nouzového stavu, vyčlenili jsme pro tuto práci jednoho člověka z úřadu a jednoho z městské policie. Musím říct, že od začátku je o jejich služby velký zájem, lidé jsou za ni rádi,“ popisuje šenovský starosta Jan Blažek.

Zpočátku lidé volali především o praktické informace, například kvůli telefonním číslům, kam se mohou obracet s různými dotazy a problémy. „V současné době je to pak zajišťování pomoci seniorům a dalším lidem, kteří se o sebe nemohou sami postarat. Jde například o nákupy potravin, dovoz obědů nebo vyzvedávání léků v lékárnách,“ informuje Blažek. Služba funguje nepřetržitě, a to i v noci nebo o víkendech. „S úhradou je to tak, že se platí buď převodem, kdo tuto možnost nemá, zaplatí pak hotově na úřadě po skončení této krize,“ vysvětluje šenovský starosta.

V Brušperku na Frýdeckomístecku se do pomoci seniorům zapojila například i jídelna zdejší mateřské školy. Ve spolupráci s obcí nabídla seniorům a osamělým lidem rozvoz potravinových balíčků. „Ze začátku byl zájem větší, v poslední době už tolik ne, koronavirus se u nás v obci zřejmě nevyskytuje, a tak si lidé zajišťují nákupy potravin sami. Ale i nadále je naše nabídka k dispozici,“ říká vedoucí jídelny Soňa Vojtková.