OTÁZKY A ODPOVĚDI: Na co mají nárok cestující na Rhodosu a jak se vrátit zpět?

Na co máte nárok od pojišťovny?

Lidé mají nárok, pokud to jejich pojistné krytí obsahuje, na náhradu věcné škody. Například pokud nechali v hotelu zavazadla nebo osobní věci, měla by jim to pojišťovna kompenzovat. Klient by ale měl být schopný doložit, o jaké věci přišel. Postup nacenění je pak na konkrétní pojišťovně, nelze ho dopředu předjímat.

Lze se vrátit domů bez dokladů?

V oblasti by měli být přítomni konzulární pracovníci, kteří vydávají náhradní doklady. Zachytil jsem i informace, že je domluva s místní policií, která vydává také určitou formu náhradního dokladu, na kterou je možné z toho místa odletět. Bylo by vhodné, aby se cestující, pokud o doklady přijde, na jeden z těchto úřadů obrátil s žádostí o náhradní doklad.

Co když lidé nevyřídí doklady před odletem?

Obávám se, že bez potvrzení policie nebo náhradního dokladu ze strany konzulárních úředníků nebude vůbec možné ostrov opustit. Cestovní kancelář určitě nic takového vydat nemůže.

Na co ještě mají klienti nárok od pojišťovny?

To už neřeší pojišťovna, ale přímo cestovní kancelář. Ta je povinná klientům zajistit po dobu zájezdu ubytování v souladu se smlouvou. Pokud se stane, že bylo dané místo zasaženo mimořádnou událostí, měla by najít náhradní ubytování ve stejné nebo vyšší kategorii. Klidně na jiném místě, ale dovolená by měla trvat až do smluveného konce.

V případě, že klienta přesunou do jiného hotelu, nebo dovolená skončí dřív, má nárok na slevu z ceny. A to po dobu dní, které nebyl schopný vyčerpat v důsledku nastalé situace. Nebo kvůli stěhování do jiného ubytování. A pokud jsou tam další vady, tak i za ně.

Mohou cestovní kanceláře odmítnout žádosti klientů o dřívější návrat domů?

To je sporná situace. Cestovní kancelář nemá povinnost zajistit náhradní dřívější let, než dovolená končí. Proto by měl kývnout na nabídku na přemístění.

Může cestovka vrátit peníze v podobě voucheru?

Cestovní kancelář není oprávněná omezovat jakkoliv práva klienta. Pokud nabídne například voucher v mnohem vyšší hodnotě, než by měl klient nárok, závisí na něm, jestli ho přijme. Nicméně má nárok na peněžní kompenzaci.

Může se CK vymlouvat na přírodní katastrofu?

Naše právní úprava smlouvy o zájezdu vyplývá z evropské směrnice a ta to vcelku spravedlivě rozdělila tak, že nárok na slevu z ceny zájezdu má klient vždy bez ohledu na to, jestli cestovní kancelář může, nebo nemůže ovlivnit původ vady.

Na co klient v tomto případě nárok nemá, je náhrada škody, tudíž například od cestovní kanceláře za zničené věci, anebo třeba nárok na ztrátu radosti z dovolené.

Je lepší pojistka od cestovky, nebo pojišťovny?

Cestovní kancelář obvykle nabízí daný produkt u jedné vybrané pojišťovny, ale pojistné plnění a veškerý obsah bývá hodně podobný.

Na co si dát při uzavírání pojistky pozor?

Určitě by měla obsahovat pojistné krytí pro případ například úrazů, ale v současné situaci je dobré se podívat, zda obsahuje i pojistné krytí pro případ živelných událostí - požárů, záplav. Zda v takovém případě pojišťovna hradí škody, které tam klientovi vznikly.

Pokud už pojistku lidé mají a chystají se do zahraničí, doporučil bych jim udělat si alespoň zběžnou fotodokumentaci věcí, které vezu s sebou. Právě pro dokazování výše ceny.

Je vláda povinná zajistit transport letadly?

Povinnost dostat lidi zpět má cestovní kancelář, lidé s ní uzavřeli smlouvu o zájezdu a v rámci toho mají dopravu tam i zpět. Pokud do oblast vyšle letadla stát, je to benefit, nicméně nejsem si jistý, jestli tuto povinnost má. Ale každopádně ji má cestovní kancelář, která pokud by lidi nemohla dostat zpět v původním termínu, musí zákazníkům zajistit minimálně třídenní ubytování a stravu.

Co lidé cestující na vlastní pěst?

Tam nejsem úplně schopný odpovědět, bohužel neznám pravidla pro povinnost státu. Domníval bych se, že jsou povinni se o sebe postarat sami.

Vyjádření ministerstva zahraničních věcí „Primárně je na turistovi, aby se vrátil. Stát vstupuje s asistencí až v situaci, pokud cestovatel není schopný se z objektivních důvodů sám o sebe postarat, a to podle pravidel stanovených v § 17 zákona o zahraniční službě. Primární úlohou konzulární služby je vyrovnávat negativa, která pramení z toho, že je osoba v cizím prostředí, bez znalosti místního jazyka a podobně.“ Mluvčí ministerstva zahraničních věcí Dan Drake pro iDNES.cz

Dovolená mě v oblasti teprve čeká, mohu ji zrušit?

Pokud by měl zájezd směřovat přímo do postiženého letoviska, je samozřejmě možné odstoupit od smlouvy a požadovat kompletně celou částku zpět. V případě, že by destinace byla aktuálně nezasažená, je to sporné a aktuálně není možné odpovědět. Myslím si, že tyto záležitosti bude řešit až soud. Ten by ale měl vzít v úvahu veškeré aspekty. Zejména ten, že požár aktuálně není pod kontrolou, jsou určité povětrnostní podmínky, které zaručují další šíření plamenů.

Navíc v médiích se píše, že letoviska, která nejsou aktuálně zasažena požárem, jsou přeplněná evakuovanými lidmi a nejsou schopna poskytovat slíbené služby, které si klient zaplatil. Obávám se, že pokud by klient odstoupil z tohoto důvodu, byť by ten jeho zájezd měl směřovat do letoviska, které není postiženo, měl by mít nárok na vrácení celé uhrazené částky, přestože se cestovní kanceláře aktuálně brání a tvrdí, že se tam nic neděje a že je možné tam dále cestovat, protože stát nevydal varování pro celý ostrov.

Mám dovolenou v oblasti za týden či později, je rozumné ji rušit? A mám nárok na kompenzaci?

Platí odpověď na předchozí otázku, nicméně určitě nedoporučuji odstupovat s větším časovým předstihem, situace se může změnit. Během dvou týdnů může být požár uhašen, letoviska mohou být prázdná a fungovat normálně... A pokud mám obavy, tak požádejte o náhradní zájezd nebo jinou destinaci. Není ale povinností cestovní kanceláře vyhovět.

Zaplacený zájezd se nekoná, pořád mi ale zbývá platná dovolená. Musí mi ji zaměstnavatel zrušit, když o to požádám?

Podle zákoníku práce čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, takže nemá povinnost jakkoliv vycházet vstříc zaměstnanci. Je ale možné, že vzhledem k situaci na trhu práce, vstříc vyjde.