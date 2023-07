Do Řecka jedeme z donucení, láteří Češi. Cestovky už chystají změny

V odletové hale na pražském letišti bylo v pondělí večer asi 120 Čechů mířících na Rhodos. Všichni oslovení letí s nechutí, někdo se strachem. „Posílají nás spát do baráku, kterému hoří střecha,“ rozčiloval se jeden starší muž, jemuž cestovní kancelář zamítla storno, neboť bude bydlet na severu ostrova.

„Mám v tom 70 tisíc, když bych neletěla, tak je to stejné, jako když bych je spláchla do záchodu,“ řekla MF DNES mladá žena cestující s přítelem. Na dovolenou na Rhodos padly jejich roční úspory.

Několik Čechů na řecký ostrov odletělo v pondělí okolo 19:00. „Máme obavy. Letíme na sever, máme smíšené pocity. S cestovkou se na ničem moc domluvit nedalo,“ uvedla pro iDNES.cz jedna z cestujících.

„Včera jsem strávila skoro celý den na lince s cestovní kanceláří Blue Style, kde mi o tom neřekli ani slovo. Vůbec mi neřekli, že si můžu vybrat jinou destinaci. Když jsem si to dnes přečetla asi ve 12:00 na internetu, tak teprve pak mi na chatu sdělili, že to možné je. Jenže už nic volného není,“ dodala žena.

Také další cestující se pokusili změnit termín a destinaci dovolené, to jim ale nebylo umožněno. „Z morálního hlediska letět na druhou stranu ostrova a bavit se na dovolené se nám úplně nelíbí. Příčí se nám to,“ řekla další z cestujících.

„Jedeme v podstatě z donucení, protože nechceme ztratit roční úspory jen tak. Ujišťují nás, že je to v pořádku. Kdyby bylo na nás, tak to samozřejmě zrušíme,“ uvedla mladá žena. CK by podle ní poskytla storno pouze v případě, že by v letovisku hořelo. „Jiné nebezpečí, jako kouř či újmy na zdraví, se samozřejmě neřeší,“ dodala.

Ne všichni se ale podmínek v Řecku obávají. „Možnost volby jsme neměli, ale ani jsme toho nechtěli využít. Přemýšlíme pozitivně a věříme tomu, že to tam zvládnou a my si to také užijeme,“ uvedla další z žen, která cestuje s dětmi.

Možnost volby neměl ani další z párů, které na Rhodos odletěly. „Byli jsme tam minulý rok, takže víme přesně, kde ty požáry zuří,“ uvedl muž s tím, že obavy z požárů nemají.

Bezplatná změna záleží na datu odletu

Mluvčí tuzemských cestovích kanceláří uvedli, že CK nabídnou klientům, kteří mají odletět do požárem nezasažené severní části Rhodu, bezplatnou změnu zájezdu. Záleží podle nich ale na datu odletu z Česka.

Bezplatnou změnu zájezdu nabídnou CK Fischer a Exim Tours ze skupiny DER Touristik Eastern Europe klientům, kteří mají do severního Rhodu odletět ve středu nebo ve čtvrtek. Lidé, kteří si pobyt zakoupili do jižní části ostrova, mohou využít bezplatné změny i bezplatného storna, řekl mluvčí Jan Bezděk. O tom, jak se bude situace vyvíjet pro klienty v jiných dnech odletu, CK rozhodne podle aktuální situace na ostrově, doplnil.

Pokud by MZV nakonec plošné doporučení necestovat na Rhodos vydalo, CK tam podle Papeže nemají povinnost zájezdy rušit. „Z minulosti ale víme velmi dobře, že cestovní kanceláře respektují taková rozhodnutí ministerstva zahraničních věcí, protože tato doporučení ministerstvo vydává po důkladném zvážení,“ dodal Papež. O pomoc s náklady spojenými s rušením zájezdů nebo přeložením do jiných destinací mohou CK teoreticky požádat ministerstvo pro místní rozvoj, řekl Papež. „V minulosti jsme ale jako cestovní kanceláře nikdy žádnou pomoc od státu nedostali,“ doplnil Papež. V Řecku se odehrála podle místní policie dosud největší evakuační operace. Způsobily ji lesní požáry, které vypukly na ostrově Rhodos a v sobotu dopoledne se kvůli silnému větru rozšířily i do blízkosti letovisek na jihovýchodě.

CK Blue Style podle mluvčí Lucie Bukovanské dává klientům, kteří mají odlet na Rhodos naplánovaný do konce července, možnost změny destinace nebo termínu zdarma. „Klientům, kteří měli letět do zasažených zón, jsme samozřejmě bezplatně stornovali jejich zájezd, ale nabízíme také možnost změny destinace,“ řekla Bukovanská.

Další klienti CK Čedok by měli na ostrov odletět v pátek. Ti, co míří do bezpečné části, mohou žádat bezplatnou změnu termínu nebo destinace, klienti na jihu pak navíc také storno zdarma, uvedla dnes večer mluvčí Kateřina Pavlíková. Situace na ostrově se podle ní již zlepšuje. „V jiných částech ostrova pokračují turisté ve své dovolené, hotely tam fungují. Noví klienti tam míří i z Německa nebo ze Skandinávie,“ řekla. Další repatriační lety firma vyslat neplánuje, klienti se podle Pavlíkové vrací zpátky na charterových spojích.

Klienti CK Travel Family podle ředitelky Blanky Hrubé na Rhodu nejsou v nebezpečných oblastech. „V tuto chvíli máme 35 klientů v nezasažené oblasti Stegna, kteří zítra (v úterý) odlétají na pravidelném letu. Co se týče počasí, to této oblasti také napomáhá, fouká jihozápadní vítr, takže požár by se tímto směrem neměl šířit,“ uvedla. Na jihu ostrova nemá klienty ani CK Alexandria, uvedl mluvčí Petr Šatný.

Klienti, kteří na Rhodos odcestovali poté, co požár vypukl a jejich cestovní kanceláře či agentury jim řekli, že je situace v pořádku, by měli na daného prodejce podat hromadnou žalobu, míní expert společnosti Vindicia Tomáš Beck. Vindicia se zaměřuje na odškodnění.

„Poškozený by si měl nechat vyčíslit újmy, a to na majetku, zdraví, psychickou újmu za zničenou dovolenou, případně i strach o život. Pokud došlo i ke zranění či jiným zdravotním problémům, pak je prostor nechat se odškodnit od cestovní kanceláře či z cestovního pojištění,“ uvedl.