Papež: Až na ministerstvo zahraničí stát zaspal. Cestovky si musí poradit samy

„Ministerstvo zahraničí musím skutečně jenom pochválit, protože okamžitě s námi zorganizovalo videokonferenci, okamžitě začalo vydávat náhradní doklady pro lidi, kteří se v Řecku ocitli v problémech, to bylo na jedničku. Ale s ministerstvem pro místní rozvoj jsme začali komunikovat opravdu až dnes,“ podotýká Papež.

Pomoc státu není žádná

„Navíc se na nás obrátili jen s takovým obecným dotazem, zda něco nepotřebujeme,“ diví se místopředseda Asociace cestovních kanceláří.

„Nedozvěděli jsme se ani to, zda máme nárok na použití vládní letky pro repatriační lety, zda nám pomohou tyto lety zorganizovat, protože je to velmi nákladné. Zda by je mohli třeba použít i turisté, kteří cestovali bez cestovních kanceláří.“

„Pomoc státu, kromě ministerstva zahraničí, v tuhle chvíli není žádná, ale na to jsme celkem zvyklí, že si musíme pomoct sami. Myslím, že tuto složitou situaci cestovní kanceláře vyřešily a řeší ji dál. Ale je pravdou, že některé jednotlivosti nezafungovaly, a za to se lidem moc omlouvám. Ale ta situace byla opravdu velmi náhlá a velmi nečekaná. Navíc vše začalo v sobotu, kdy cestovní kanceláře ve svých centrálách neměly plný stav lidí. Snad je to i poučení pro budoucnost.“

Jan Papež zároveň zkritizoval ministra vnitra Víta Rakušana za jeho pondělní vyjádření. Šéf STAN totiž požádal cestovní kanceláře, aby zvážily vysílání dalších turistů na Rhodos a naopak je vyzval, aby pomohly obyvatelům ČR z ostrova domů.

„Nevím, jestli je pan ministr vnitra tím správným člověkem, který by měl komunikovat s cestovními kancelářemi. Jasné stanovisko k tomu vydalo ministerstvo zahraničních věcí,“ konstatoval v Rozstřelu Jan Papež. Ministerstvo v pondělí oznámilo, že plošný zákaz cest na Rhodos zatím vydávat nebude.

Cestovní kanceláře podle Papeže zatím do bezpečných částí ostrova Rhodos své klienty vozit budou. „Víte, my jsme povinni za klienty uhradit všechny náklady, které jsou spojené s jejich dopravou na ostrov. Které jsou dále spojené s jejich ubytováním na ostrově. Prostě klienti si u cestovní kanceláře objednali dovolenou a cestovní kancelář ji zajistí v případě, že tato lokalita není vyhlášena jako nebezpečná.“

„A tak tomu stále je. Hoteliéři ani letecké společnosti tak nemají povinnost cestovní kanceláři vrátit peníze. Kdyby cestovní kancelář takový zájezd zrušila, musela by podle platných zákonů vrátit klientům všechny peníze, a tím by také o všechny tyto peníze přišla,“ říká Papež.

„Proto jsme nuceni kopírovat oficiální hodnocení lokalit. A v tomto případě oficiální hodnocení jak z řecké, tak z české strany vypadá tak, že části ostrova jsou stále bezpečnou lokalitou, a díky tomu tam cestovní kanceláře samozřejmě své klienty vozí,“ doplňuje Papež.

„Ale chci k tomu říct, že cestovní kancelář by určitě nevezla klienty někam, kde se o ně poté bude muset nouzově starat. Protože to stojí energii, peníze a je to samozřejmě velmi nebezpečné,“ myslí si místopředseda Asociace cestovních kanceláří.

Ten pak v Rozstřelu čelil otázce, proč některé cestovní kanceláře se svými klienty na ostrově vůbec nekomunikovaly, nedávaly jim potřebné instrukce a tito lidé se pak následně museli o sebe postarat sami, bez pomoci místních delegátů.

„Ta situace zasáhla desítky tisíc klientů, nejenom českých, ale klientů z celé Evropy. A v tu chvíli, kdy nastala základní evakuace hotelů, které byly zasažené jako první, bylo velmi komplikované se s kýmkoliv spojit. Ty kilometry po silnici, nebo dokonce po pláži, nešli jenom čeští klienti, ušli je všichni, kteří v té lokalitě byli,“ vysvětluje Papež.

Nevinil bych delegáty

„Místní delegát mohl být třeba 20 nebo 30 kilometrů daleko. Má na starosti často i stovky turistů najednou. Nemáte jednoznačnou prioritu, komu máte volat. I delegáti nejprve sbírají základní informace. Prostě to byla živelná pohroma, která zasáhne v jeden okamžik nějaké území. A jen poznámka: myslím si, řecké úřady mohly vyhlásit evakuaci třeba o den dříve,“ kritizuje Řecko Papež.

„Je mi samozřejmě líto každého, kdo musel prožít takhle traumatickou situaci, ale asi bych nevinil delegáty cestovních kanceláří, že se nesnažili s někým spojit. Podle mě se o to určitě snažili,“ míní Papež.

„Takovouhle situaci, jakou teď zažil Rhodos, jsme tu ještě neměli. Snad kromě tsunami v Asii. Ale třeba v té době nic takového, jako jsou nějaké hromadné SMS zprávy, nebylo. A to je, myslím, to, v čem se může situace do budoucna zlepšit. Cestovní kanceláře s tím budou muset počítat,“ uzavírá Papež.

Budou tedy cestovky i nadále posílat turisty na ostrov? Jaké jsou možnosti kompenzací za zrušené zájezdy? A jak moc jsou delegáti cestovních kanceláří trénovaní na podobné krizové situace? I o tom hovořil Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří, v Rozstřelu.