Česko bude postihovat skrytou reklamu na sociálních sítích. Vznikne i nový úřad

Na tento jev na sociálních sítích by si proto měla posvítit nová směrnice v čele s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, vyplývá z plánu ministerstev průmyslu a obchodu a kultury, která novou směrnici připravují.



Zatímco pro televizní stanici by to znamenalo rychlou pokutu, u stále vlivnějších youtuberů, kteří vytvářejí zábavná videa a kteří si dnes se stovkami tisíc fanoušků už s televizemi ve sledovanosti příliš nezadají, úřady takovou praxi ignorovaly.

Mnohé případy redakce zmapovala a teď chtějí zasáhnout i ministerští úředníci. Koneckonců s větší kontrolou počítá i nová směrnice EU, kterou musejí zákonodárci zapracovat do českých paragrafů.



Úřady zaspaly dobu

„Cílem je zajistit ochranu nezletilých a zajistit uplatňování základních pravidel týkajících se obchodních sdělení, která jsou platná pro audiovizuální mediální služby,“ uvedla za ministerstvo kultury mluvčí Ivana Awwadová.

Ministerstva připouštějí, že se snaží dohnat vývoj, který v minulých letech zásadně změnil, jak se k lidem videoreklama dostává.

„V posledních letech prošel trh audiovizuálních mediálních služeb mnohými změnami, na které je třeba reagovat. V současné době již existují dobře zavedení noví účastníci trhu, včetně poskytovatelů služeb videa na vyžádání a platforem pro sdílení videonahrávek,“ uvedla Miluše Trefancová z tiskového odboru ministerstva průmyslu a obchodu, které se na nových zákonech podílí.

I doteď sice teoreticky mohla dohlížet na videa na YouTube či Facebooku Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která trestá porušování zákona v případě televize. Už před lety si ale sama určila, že jí to nepřísluší.

A to i proto, že dosáhne pouze na subjekty sídlící v Česku. A to právě třeba YouTube není, sídlí totiž v USA. „Videa na stránky umisťují sami uživatelé. YouTube jako provozovatel serveru za ně nenese redakční odpovědnost,“ vymlouval se navíc před časem předseda Rady Ivan Krejčí.

Potíž je, že jednotliví uživatelé v případě některých přešlapů, které redakce iDNES.cz v minulosti identifikovala, mají obrovskou sledovanost. Například dvojici mladíků, kteří vystupují pod přezdívkou TVTwixx, sleduje na YouTube tři čtvrtě milionu lidí, řada z nich nezletilých. A redakce už popsala, jak ve videích propagují hazard a slibují rychlý výdělek peněz. Jenže šlo o sázkovou kancelář, která v Česku nemá licenci. Tím dost pravděpodobně porušují hned několik zákonů.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání teď dostane explicitně nařízeno takové případy řešit. Součástí nových pravidel přitom budou i sankce pro ty, kteří se jimi řídit odmítnou. Jaké, to ministerstvo zatím není schopné říct.

V tom, na koho se obracet, to budou mít jednodušší i stěžovatelé. Ti dnes často nevědí, že na reklamu na sociálních sítích dohlíží krajské živnostenské úřady, a obrací se právě na Radu, která je obratem odmítá.

„V letošním roce se jednalo například o stížnost, kdy se při sledování pořadů pro děti objevovala cílená reklama s nevhodným obsahem, například propagace filmů, které jsou pro diváky do 12 let nevhodné,“ podotkl Krejčí s tím, že pisatele Rada upozornila na to, že jí dotaz nepřísluší. To by se právě s novou směrnicí mohlo změnit.

Videa ano, fotky ne

Reforma má háček. Postihy se totiž dotknou videí a reklam u nich. Paradoxně se netýkají fotografií. Redakce iDNES.cz popsala i četné podivnosti na sociální síti Instagramu, kde vlivní zveřejňují spíše snímky. A jen kvůli tomu, že se obrázky nehýbají, zůstane dohled na krajských živnostenských úřadech, které si ale se svou povinností mnohdy nevědí rady. I když ji podle zákona o regulaci reklamy mají na starosti.

Výjimkou je reklama například na léčiva a další oblasti, na které dohlíží specializované úřady. Jenže ani ty, ani živnostenské úřady však reklamu na webu samy aktivně nekontrolují a spoléhají se pouze na podněty veřejnosti. I proto například většina živnostenských úřadů do dnešního dne žádný podobný případ dle informací iDNES.cz neřešila.

Z celkem čtrnácti podnětů od veřejnosti se po republice do správního řízení dostaly jen dva případy. V jediném padla finanční pokuta 5 tisíc korun, druhý zatím nebyl uzavřen. Risk se tak instagramovým celebritám vyplatí. Za jedinou reklamu, kterou vloží do svých příspěvků, dostanou od výrobců i několik desítek tisíc korun. Podle Trefancové se ale další regulace reklamy na sociálních sítích nechystá.

Vznikne speciální úřad

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) nevyloučil, že by se to v budoucnu mohlo změnit a že by mohl vzniknout speciální úřad. „S přihlédnutím ke specifičnosti internetu jako komunikačního média nevylučuji přínosnost svěření celého dozoru nad reklamou na tomto komunikačním médiu specializovanému úřadu,“ uvedl.