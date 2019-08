Jak fungují influenceři. Přípravou fotky stráví i měsíce, smlouvy neřeší

Instagramová blogerka Barbora Ondráčková na svém profilu pravidelně zveřejňuje fotografie z cest po celém světě, nákupy a jídlo. Součástí některých z nich je pak i reklama. Nabídek dostává hodně.

„Nabídky jsem nikdy přesně nepočítala, ale tipuji kolem 50 až 60 za měsíc. Záleží však na období. Některé jsou vytíženější, jiné klidnější.“

Mladá Češka také přiznává, že nad úpravou a focením někdy stráví až čtyři hodiny.

„Často jsem se setkala s tím, že mi firma nechá volnou ruku a po zaslání fotek mě pak žádá o přefocení, protože se jí něco nelíbí. To je pro mě ztráta času,“ přiznává Ondráčková. Její profil s názvem fashioninmysoul sleduje přes 546 tisíc lidí z celého světa.

Firmy si jednotlivé youtubery, zpěváky nebo další celebrity nevybírají samy. Protože vybraný influencer často musí splňovat určitá kritéria, které konkrétní značka vyžaduje, pomáhá mu s tím specializovaná agentura.

„Jde o počet fanoušků, průměrný počet sledující pro jeden kus obsahu, také se řeší jeho typ, tedy zda se influencer orientuje na jídlo, módu, cestování nebo na hry. Podstatné pro firmy je i cílová skupina daného influencera,“ uvádí Rostislav Starý z agentury The Hive.

„Rozhodně se ale vyplatí sledovat i profesionalitu dřívější spolupráce a jakýkoli problematický čin v minulosti nebo jeho riziko v budoucnosti,“ doplňuje. Posledním důležitým kritériem je, že influencer v minulosti nepracoval pro konkurenční značku anebo ji nepropagoval.

Stejně jako se firmě od agentury dostane pomoci při vybírání tváře jejich kampaně, agentura pomáhá i samotnému influencerovi. A to například při vymýšlení obsahu i podoby kampaně, protože ani zadavatel, ani tvůrce nejsou experty na marketing. To, jak nejlépe zacílit na vybranou cílovou skupinu, ví právě agentury.

„Z praxe víme, jaký způsob propagace s ohledem na klientovy cíle nejlépe funguje, a jsme schopni kampaně nastavit tak, aby se investice do influencer marketingu co nejvíc vyplatila,“ uvádí David Růžička z agentury Get Boost.

Agentury tak influencerům mohou nabídnout natáčecí studia, fotografy nebo další prostředky, pokud jsou potřeba. Ty pak roli hrají i při schvalování jednotlivých částí kampaně. Influencer totiž fotografie nenahrává rovnou na svůj profil, často je však předem posílá ke schválení. A to i s popiskem, který fotografii doplňuje. Kromě agentury, která hraje roli prvního kontrolora, pak výstupy kontroluje i zadavatel.

Ten má možnost ovlivnit, jaký text se pod fotografií například na Instagramu objeví. Výjimkou není ani to, že internetové celebrity pošlou ke schválení hned několik verzí propagace daného produktu. Zadavatel má možnost si vybrat tu, která se jeho filozofii nejvíc blíží. I zde ale může zasáhnout agentura a doporučit, která fotografie či video zaujme cílovou skupinu nejvíce.

Jsou nezodpovědní a neprofesionální

Vztahy mezi firmami a influencery však nejsou vždy ideální. Podle agentur se stává, že občas nějaká spolupráce nedopadne dobře. „Ano, takových případů je mnoho jak u nás, tak v zahraničí. Jenom se o tom moc nemluví, neboť firmy nechtějí hlásit do světa, že udělaly chybu při výběru,“ uvedl Růžička.

Peníze především Spolupráce mezi firmou a influencerem se pohybuje v řádu desetitisíců za kampaň. Ty větší mohou přesáhnout i milion. „Finanční plnění závisí na tom, jak dlouhá spolupráce má být, jak moc influencer danou značku opravdu miluje, jak je úspěšný a co všechno má udělat, naznačil Starý. Současným trendem také je, že společnosti upřednostňují krátkodobé spolupráce, které v případě úspěchu opakují.

Důvody neúspěchu jsou různé. Často se stane, že firma od smlouvy odstoupí „jen“ kvůli tomu, že se influencer nevhodně choval na sociálních sítích. V takových případech se celá kampaň může zastavit i těsně před zveřejněním.

Spolupráce může skončit i kvůli tomu, že influencer nedokázal dodržet to, na čem se s firmou domluvil. „Mnoho influencerů je v pubertálním věku a jejich přístup je často nezodpovědný a neprofesionální. Pak firmám nezbývá než od spolupráce odstoupit. Osobně o žádném případu, kde by došlo až na soudní řešení, nevím,“ prozradil Růžička.

Dodává ovšem, že obě strany se obvykle chtějí soudům vyhnout. Společnosti se totiž často bojí toho, že by influencer mohl značku poškodit u svých fanoušků anebo mezi dalšími internetovými tvůrci.

Reklama se neřeší

Podle právničky Andrey Pavelcové by se na sociálních sítích měly označovat všechny reklamy, tedy i spolupráce s firmami. Jinak se influenceři dopouštějí skryté reklamy.

Označování reklamy však značky vůbec neřeší. „Většina firem si ani není vědoma toho, že by něco takového označováno být mělo. Této problematice většinou rozumí pouze nadnárodní korporace,“ popisuje situaci v Česku Růžička.

Podle agentury The Hive záleží vždy na společnosti, zda si o označení reklamy na sociální síti řekne. Agentura však vždy doporučuje spolupráci řádně označit. V případě, že by výsledný neoznačený příspěvek někdo označil jako skrytou reklamu, hrozí společnosti statisícová pokuta.

„Firmy často nevyžadují ani smlouvy s influencery. Zejména proto, že si nejsou jisti, co by taková smlouva měla obsahovat nebo nechtějí investovat do právního zastřešení takové spolupráce. I to jim ovšem v budoucnu může přinést problémy,“ uzavírá Růžička.