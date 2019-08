Alkohol je fajn, říkají dětem na Instagramu. Úřady případy řešit nestíhají

Začátkem léta vzbudila na internetu pozornost fotografie Andrey Verešové. Na svém profilu na sociální síti Instagram zveřejnila tato slovenská modelka fotku s tequilou. Příspěvek kromě jejího širokého úsměvu obsahoval také popis s tím, že má alkoholický nápoj blahodárné účinky na zdraví. Podle Verešové se po tequile hubne, nápoj zároveň léčí cukrovku, artritidu, osteoporózu či zrychluje metabolismus.

Modelka porušila část zákona, který uvádí, že reklama na alkoholický nápoj nesmí „tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné vlastnosti, povzbuzující či uklidňující účinek anebo že je prostředkem řešení osobních problémů“.

V Česku o propagaci alkoholických výrobků, stejně jako o propagaci tabákových výrobků či doplňků stravy totiž mluví jasně zákony o regulaci reklamy a taktéž Kodex reklamy.



„Regulace reklamy je přímo vynutitelná zákonem. Kodex je jen předpis vydaný Radou pro reklamu, která nemůže pokutovat, jen vydávat závazná doporučení – ale soudy se jimi většinou řídí a poukazují na ně,“ uvedla právnička Andrea Pavelcová z kanceláře eLegal, která se tematice práva v marketingu dlouhodobě věnuje.

Alkohol je přece fajn, vidí děti

Případ slovenské modelky Verešové není ojedinělý. Poměrně masivní kampaň na Instagramu vede ochucený cider Frisco. Na svém profilu fotografie označuje vodoznakem – označením 18+ a odkazem na web pijsrozumem.cz. Zároveň však využívá služeb českých influencerů (internetových propagátorů, většinou celebrity), například bývalé královny krásy Nikol Švantnerové. Ta sice označila, že jde o reklamu, ale upozornění, že nápoj je určen pro starší osmnácti let, jaksi chybělo.

„Na správném označování nám záleží, je to jeden z bodů našeho etického kodexu,“ uvedla Jitka Němečková, mluvčí Plzeňského Prazdroje, tedy výrobce nápoje Frisco.

Po dotazech iDNES.cz tak pivovar modelku Švantnerovou upozornil, aby příspěvky správně označovala.

Zmiňovaný Kodex reklamy sice hovoří o tom, že by reklama na alkoholické nápoje neměla být propagována cílové skupině, jejíchž 30 procent tvoří nezletilí, problém je však v tom, že na sociálních sítích lze velmi snadno zfalšovat věk. Ten navíc nikdo nekontroluje. Sugestivní reklamu na tabákový výrobek nebo alkoholický nápoj tedy mohou sledovat i malé děti.

„Firmy influencerům neříkají, jak to legislativně je. Nedávají jim brožurky se zákony. Neptají se ani influenceři, jak to má být. Proto to nakonec dopadá takhle,“ uvedla Pavelcová.

Instagram se taktéž hemží příspěvky podporující elektronické cigarety. Na ty je reklama zakázána. Zákon se navíc vztahuje i na výrobky, které neobsahují nikotin, protože v reklamě není možné rozlišit, zda jde o výrobek s jeho obsahem, či nikoliv.

Úřady si neví rady

Podle zákona mají na reklamu dohlížet úřady. Například neoznačenou placenou spolupráci řeší krajské živnostenské úřady. Dozor nad dodržováním legislativy s ohledem na léčivé přípravky spadá pod Státní ústav pro kontrolu léčiv, pod Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci spadají tabákové výrobky a alkohol. Ty ovšem řeší podněty například jen v úředních hodinách. Problematické příspěvky z víkendu tedy řešit nestihnou. Obzvlášť tehdy, pokud se jedná o takzvané „stories“, které do čtyřiadvaceti hodin po uveřejnění na Instagramu zmizí. Nebo v případě, že dotyčný příspěvek sám mezitím smaže.

Na modelku Verešovou přišel podnět k prošetření na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci kvůli protizákonné reklamě na alkohol, které se údajně dopustila.

Úřad nakonec odpověděl. „Uvedené fotografie se v tuto chvíli nikde na profilu nenacházejí. Pokud se tam objevily, pak zřejmě jako součást dočasné stories, která však nebyla uložena, a tudíž nyní není k dispozici. To znamená, že v současné době ke zmiňovanému protiprávnímu stavu na uvedeném profilu nedochází,“ uvedl v odpovědi stěžovateli. Přitom fotografie na internetu byla několik hodin a dál se šíří po jiných platformách. Známou modelku na sociální síti sleduje 313 tisíc lidí.Na dotazy redakce modelka nereagovala.

Když se na inspekci obrátila redakce iDNES.cz, její mluvčí Pavel Kopřiva uvedl, že podněty ke kontrole inspektoři řeší bezodkladně.

Reklamou na alkohol se chce zabývat i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Alkohol je prezentován jako něco, co je součástí společnosti, kde jsou lidé spokojení a šťastní, přitom v reálu je to úplně naopak, způsobuje to rozvraty rodin a další pohromy,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro MF DNES.

Skoro 12 litrů na hlavu

Že by reklama na alkohol na sociálních sítích mohla být problémem zejména pro děti a mladistvé, ukazují i statistiky konzumace alkoholu. V roce 2017 vypil každý Čech průměrně 11,7 litru čistého alkoholu.

„Česko dlouhodobě vede v užívání alkoholu u dětí,“ potvrdil před časem někdejší národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.