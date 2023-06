Kniha o válečném veteránovi vyšla bez souhlasu rodiny. Matka se provize vzdala

„Je to dlouhodobý spor, který vznikl ještě za synova života, když si nadace Regi Base I nechala udělat ochrannou známku na požívání přezdívky mého syna. On sám se ale od nadace pana Čecha distancoval. Ale nejde s nimi vůbec komunikovat,“ nastínila pro iDNES.cz Jiřina Schamsová, matka zesnulého vojáka, v nedávném rozhovoru v reakci na vydání knihy o jeho životě. S jejím vydáním rodina Jiřího Schamse podle ní nesouhlasila.

„Ten spisovatel dosud napsal jednu knížku pohádek pro děti. A hned po tom chtěl psát dokument. Na to přece není fundovaný. Jednou jsme se sešli a já jsem mu řekla, že nechceme, aby něco psal. On odpověděl, že si může psát, co chce,“ stěžovala si v nedávném rozhovoru s iDNES.cz Schamsová.

Nyní ale redakce získala smlouvu, podle které měla matka veterána, který přežil útok v Afghánistánu, ale zemřel na rakovinu slinivky, získat 50 % z čistého výdělku z knihy. S přebalem knihy se i vyfotila před vzpomínkovou plaketou na domě, kde její syn žil.

Se spisovatelem mluvila podle svých slov asi hodinu, ale do knihy mu nepřispěla žádnými detaily, protože o misích svého syna nic nevěděla. To nicméně rozporuje Stanislav Gazdik, jehož zapsaný spolek Národní institut pro obranu a bezpečnost, kde figuruje i bývalý generál Karel Blahna, který vedl misi v Jugoslávii, knihu vydal.

Smlouva, kterou matka Jiřího Schamse podepsala jí zaručovalo 50 % z čistého zisku z vydání knihy.

„Paní Schamsová poskytla autorovi knihy Liboru Adamovi více než tříhodinový nahrávaný rozhovor, který máme k dispozici. Následně podepsala smlouvu o podílu ze zisku ve výši 50 %. Nicméně po týdnu a zveřejnění fotografií o vydání knihy na sociálních sítích si to rozmyslela a začala tvrdit, že byla zneužita a nesouhlasí s vydáním a začala se veřejně distancovat,“ uvádí Gazdik.

Armáda ČR @ArmadaCR Stanovisko Armády České republiky ohledně Nadačního fondu REGI Base I a jeho sesterských organizací.



Distancujeme se od osob nebo organizací, které chtějí využívat válečných veteránů. Stojíme za rodinou zesnulého štábního praporčíka i.m. Jiřího Schamse, známého jako "REGI".… https://t.co/J8pUimZZkO https://t.co/8g0SAZxzeW oblíbit odpovědět

„Kvůli tomu se z nepochopitelných důvodů armáda také vymezila proti knize a veřejně se distancovala od nadačního fondu Regi Base I. Je však důležité zdůraznit, že fond pouze poskytl fakta, fotografie a dokumenty a byl tak jedním z mnoha přispěvatelů do knihy. Regi Base I. není v žádném případě vydavatelem knihy,“ dodává Gazdik.

REGI Base Bylo nám ctí zúčastnit se slavnostního křtu knihy “REGI - Skutečný příběh elitního vojáka”. Kniha je inspirována životním příběhem Jiřího “REGI” Schamse, člena bývalé elitní skupiny Útvaru speciálních operací (SOG) Vojenské policie Armády České republiky.



Jiří “REGI” Schams patří bezpochyby mezi nejznámější české novodobé válečné veterány. V roce 2008 byl v Afghánistánu těžce raněn při útoku sebevražedného atentátníka. Jeho neuvěřitelný boj s následky zranění a nepřízní osudu... byl pro něj samotného, ale i pro mnoho dalších, obrovskou výzvou. Kniha je záznamem tohoto úžasného putování. Přináší hluboký a působivý pohled do jeho života, odvahy, síly, nevyhýbá se ale ani beznaději a nejistotě. Je to příběh statečnosti, vytrvalosti a vnitřní síly, která Regiho vedla přes všechny překážky. 23 2

Sám autor knihy Libor Adam přitom matku Jiřího Schamse zmiňuje v poděkování.

„Poděkování na tomto místě patří především mamince Regiho, paní Jiřině Schamsové. Neopomenutelným zdrojem informací byl i velký Regiho přítel Fawad Nadri, který zapůjčil fotografie a byl tak trochu iniciátorem vzniku této knihy. Vážím si toho, že o své vzpomínky se se mnou podělili také Martin Mandelík a spolubojovník Amík. Díky patří ale všem, kteří přispěli svým dílem do celého příběhu, a to včetně zástupců nadačního fondu Regi Base I.,“ uvedl autor.

S jeho počínáním ale matka veterána nesouhlasí. „Žádný písemný souhlas s nahráváním jsem panu Adamovi nedala a pokud jsem o svém synovi s kýmkoliv mluvila, což tak činím vzhledem k tomu, že byl mým milovaným synem, rozhodně ne s úmyslem, aby byl rozhovor nahráván a následně použit v knize, která má jakoukoliv spojitost s panem Čechem nebo s nadací Regi Base I, se kterou syn spolupráci dávno ukončil. Ani neznám obsah knihy, neboť mi nebyla poskytnuta k přečtení,“ uvedla Schamsová.

Vysvětlila i důvody, proč se zúčastnila křtu knihy. „Zhruba před měsícem mě pan Fawad Nadri pozval na křest knihy a poslal fotografii obalu, kde je na zadní straně logo REGI Base I a sdělil mi, že přítomna bude i Česká televize. Pozvání jsem přijala s tím, že budu mít možnost veřejně prohlásit, že obsah knihy neznám a s knihou nesouhlasit veřejně a vymezit se neustálému tlaku v podobě nerespektování rozhodnutí mého syna a naší rodiny,“ dodala Schamsová.

Dopis o odstoupení od smlouvy, která zaručovala padesátiprocentní podíl ze zisku z prodeje knihy.

Podle svých slov byla uvedena v omyl, když uvěřila, že s knihou nadace Regi Base I. nemá již nic společného. „Nadri mi následně volal a sliboval, že už nadace ani pan Čech nebudou mít s knihou nic společného, doslovně i říkal, že na křtu nebude ani nadace ani jejich reklama ani pan Čech a poslal mi nové foto obalu knihy, kde se již logo Regi Base I nevyskytuje. Nabyla jsem dojmu, že je kniha již plně v rukou pana Gazdíka, který dle svých slov zmíněný institut založil,“ přiblížila matka Jiřího Schamse.

Smlouvu prý podepsala v domnění, že podpoří veterány. „Na základě těchto domnělých skutečností jsem nakonec podepsala smlouvu, kterou jsem zprvu odmítala a těšila se na podporu válečných veteránů v podobě mých 50 % z prodeje knihy, které mi syna stejně nevrátí, ale mohla jsem jimi pomoci spolkům, organizacím či fondům, kterým v jejich péči o válečné veterány důvěřuji,“ řekla o svojí motivaci k podpisu smlouvy, která ji zaručovala padesátiprocentní podíl z čistého zisku.

Poté se od známé dozvěděla, že Gazdik s fondem Regi Base I. stále spolupracuje, což jí rozhořčilo a smlouvu vypověděla. „Poslala jsem jim doporučený dopis. Dodnes leží na poště nevyzvednutý,“ dodala.

Jiří „Regi“ Schams byl český voják, kterého v roce 2008 v Afghánistánu vážně zranil sebevražedný útočník. Příslušník Vojenské policie měl velmi špatnou prognózu. Navzdory střepině v hlavě a dlouhodobému kómatu přežil, i když upoutaný na invalidní vozík. Začal spolupracovat s podnikatelem Hynkem Čechem a stal se tváří nadačního fondu Regi Base I.

V roce 2014 však spolupráci s fondem prostřednictvím advokáta Lukáše Proška ukončil a o půl roku později zemřel na rakovinu slinivky.