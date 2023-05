Parazituje na jméně mého syna, říká matka. Od nadace se distancuje i armáda

„Je to dlouhodobý spor, který vznikl ještě za synova života, když si nadace Regi Base I nechala udělat ochrannou známku na požívání přezdívky mého syna. On sám se ale od nadace pana Čecha distancoval. Ale nejde s nimi vůbec komunikovat,“ nastínila pro MF DNES Jiřina Schamsová, matka zesnulého vojáka.

Spor se podle ní vyostřil nyní, kdy o Regim vznikla kniha právě ve spolupráci s nadací Hynka Čecha. S jejím vydáním rodina Jiřího Schamse nesouhlasila.

„Ten spisovatel dosud napsal jednu knížku pohádek pro děti. A hned po tom chtěl psát dokument. Na to přece není fundovaný. Jednou jsme se sešli a já jsem mu řekla, že nechceme, aby něco psal. On odpověděl, že si může psát, co chce,“ stěžuje si Schamsová.

Se spisovatelem mluvila podle svých slov asi hodinu, ale do knihy mu nepřispěla žádnými detaily, protože o misích svého syna nic nevěděla. „Knížku jsem nečetla, nedal mi ji k posouzení. Do úst mi mohl vložit cokoliv, co slyšel od jiných,“ dodává matka.

Do knihy přispěla příběhy a obrazovými materiály nadace Regi Base I, kterou vede Hynek Čech. Podle něj se do tvorby zapojila i Regiho rodina.

„Paní Schamsová podepsala smlouvu s Národním institutem, že dostane 50 procent ze zisku knihy. Je to skvělá žena, která chodila i na naše akce podpořit veterány. Problém je její dcera, Regiho sestra Petra. Podle mě se jí padesát procent ze zisku zdálo málo. A tak vznikl tenhle pseudoskandál,“ popisuje pro MF DNES Hynek Čech, jehož nadace, která v současné době pomáhá šedesáti vojákům, policistům nebo hasičům, se o Regiho starala od roku 2011.

Regi mi dal svolení

Jiří „Regi“ Schams byl český voják, kterého v roce 2008 v Afghánistánu vážně zranil sebevražedný útočník. Příslušník Vojenské policie měl velmi špatnou prognózu. Navzdory střepině v hlavě a dlouhodobému kómatu přežil, i když upoutaný na invalidní vozík. Začal spolupracovat s podnikatelem Hynkem Čechem a stal se tváří Nadačního fondu Regi Base I.

V roce 2014 však spolupráci s fondem prostřednictvím advokáta Lukáše Proška, jehož dopis má MF DNES k dispozici, ukončil a o půl roku později zemřel na rakovinu slinivky.

„Když jsem se to dozvěděl, tak jsem za ním jel. Říkal jsem mu, že mu seženeme nějaké léčení v Izraeli. Že se o něj postaráme. Nedělali jsme to zištně, nikdy jsme jako nadace nedostali od státu ani korunu. Ale řekl jsem mu, že jestli chce, abych to ukončil, tak to ukončím. Ale on řekl ne, pokračuj,“ vypráví Čech, který neplánuje název své nadace měnit ani nyní. Podle něj má registrovanou značku a jméno zesnulého vojáka nijak nepoškozuje.

„Na příběhu parazitují pochybné existence“

Od fondu se osobně distancoval vrchní praporčík armády Peter Smik. „Hyenismus nemá mít v nezištné pomoci lidem své místo,“ napsal. A dodal, že na Schamsově příběhu „parazitují pochybné existence“.

Také podle oficiálního stanoviska Armády ČR Čech využívá jméno a příběh válečného veterána. „Stojíme za rodinou zesnulého štábního praporčíka i. m. Jiřího Schamse, známého jako Regi. Podporujeme Vojenský fond solidarity. Naši pomoc, cílenou zejména na pozůstalé padlých vojáků, poskytujeme jeho prostřednictvím,“ uzavřela armáda.