Děti do 10 let nemusí mít do Řecka test na covid a lékařské potvrzení

11:11 , aktualizováno 11:11

Děti do deseti let při cestování do Řecka negativní test na covid-19 a lékařské potvrzení v angličtině mít nemusí, uvedlo dnes na twitteru ministerstvo zahraničí. Pro ostatní je test ne starší než 72 hodin povinný od pondělí 17. srpna. V příštím týdnu má do země letět asi 4 800 Čechů, do poloviny září více než 30 tisíc.