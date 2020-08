Drahé a složité. Nové podmínky Řecka přitěžují turistům i cestovkám

Především cestovním kancelářím nové opaření znepříjemnilo život. „Už od včerejšího večera je naše call centrum zahlceno dotazy klientů požadující přesnější informace k novému opatření zavedenému v Řecku,“ řekla iDNES.cz tisková mluvčí Čedoku Eva Němečková.

Většina klientů však nevolá kvůli strachu, ale spíše kvůli nejasným informacím. „Ptají se na možnosti testování či nutnost testovat děti,“ říká Andrea Řezníčková z cestovní kanceláře Invia.

Nejasnosti jsou i okolo maximálního stáří testu 72 hodin. „Klienti neví, zda se to vztahuje na dobu odletu či příletu a co tato hranice vlastně znamená,“ říká tisková mluvčí Firo tour Lucie Frnochová.

Ačkoliv vyhláška přišla velmi rychle a mnoho klientů má i díky předtím klidné situaci v Řecku zarezervované zájezdy, ve velkém se zatím neruší. „Storno poplatky týden před odjezdem jsou totiž velmi vysoké a proto hodně klientů spíše volí možnost testů předem,“ říká Řezníčková.

Testování však může vyjít také velmi draze. V případě standardního testu je to 1 750 Kč za osobu, v případě expresního testu 7 500 Kč. Testovacích míst není mnoho a lidé z regionů, kteří do Řecka míří z jiných letišť, tak často nemají možnost si negativní test obstarat.

Počet zájezdů do Řecka klesne na nulu Jan Papež místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR

„S vládou jsme domluveni, že dojde k posílení testování, jelikož momentálně by se to kapacitně nedalo stíhat, do konce tohoto týdne či začátku dalšího je potřeba otestovat zhruba 5 000 Čechů. Snažíme se vyjednat i lepší cenu, myslím si, že přijatelné by bylo tak 500 korun. Cena pro čtyřčlennou rodinu je nyní bezmála 8 tisíc korun, což si mnoho lidí nebude moct dovolit,“ říká místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

„Pro účely rychlého otestování jsou kapacity téměř 4 800 lidí, kteří mají od 17. srpna odletět do Řecka. Míst bude čtrnáct, v každém kraji jedno takové místo, kde bude posílena kapacita,“ řekla v úterý hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Podle Papeže počet turistů, kteří do Řecka zamíří, v příštích týdnech klesne téměř na nulu. Většina současných zákazníků si totiž zájezdy nenakoupila s velkým předstihem a nutnost negativního testu a výdaje s tím spojené bude pro mnoho turistů rozhodujícím faktorem, kvůli kterému na dovolenou letos neodletí.

„Koronavirus nám změnil klientelu a její návyky. Zatímco dříve si turisté rezervovali zájezdy s předstihem a jednalo se o rodiny s dětmi, nyní máme mezi klienty spíše páry, kteří zájezd řeší na last minute,“ vysvětluje Řezníčková.

Cestovky se však snaží klienty udržet a přichází s různými výhodami. „Všem klientům, kteří si od dnešního dne nově zakoupí zájezdy do Řecka s odletem od 17 srpna přispějeme 1 500 Kč na testy,“ říká Němečková z Čedoku.

„Řecko je bezpečná země, hotely, letecké společnosti i další naši obchodní partneři jsou připraveni poskytnout veškeré své služby, Češi nemají zákaz cestování do Řecka, jedná se o zemi na semaforu označenou zelenou barvou,“ dodává.

Invia zvolila možnost covid připojištění. „V případě, že si klient zařídí naše cestovní pojištění, může si po Evropě za 290 Kč denně a mimo ní za 590 Kč denně zakoupit covid připojištění, které jim pokryje storno poplatky, případnou léčbu či pobyt v karanténě,“ uvedla pro iDNES.cz Řezníčková.

V příštích dnech by mohlo dojít i k ulehčení situace přímo řeckou vládou. „Očekáváme, že podpora přijde i od řeckých partnerů. Podobnou pomoc totiž nabídli i například Bulharům, kteří se už negativním testem musí prokazovat delší dobu,“ uzavírá Frnochová z Firo tour.

Podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur je aktuální stav krátkodobý a dlouhodobě neudržitelný .

„Cílem profesních asociací i kompetentních českých úřadů je, aby rozhodnutí řecké vlády bylo v co nejkratším horizontu zrušeno a čeští občané mohli nadále cestovat do Řecka bez restriktivních opatření,“ říká prezident asociace Roman Škrabánek.