Řecké rozhodnutí o povinných testech premiéra Andreje Babiše překvapilo

Řecko kvůli růstu počtu nakažených koronavirem zavedlo povinné testy pro lidi přijíždějící z Česka, Švédska, Belgie, Španělska a Nizozemska. Opatření platí od 17. srpna.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová se ke zpřísnění protiepidemických opatření v Řecku, včetně pravidel pro cestování a navýšení testovacích kapacit, vyjádří ve 13:00.



„Je to pro nás překvapení. Psal jsem ráno řeckému premiérovi (Kyriakosovi Mitsotakisovi), aby se na to ještě podívali,“ řekl Babiš. Argumentoval přitom pondělním poklesem počtu nově odhalených nákaz v Česku.

Český premiér označil situaci za nepříjemnou, podle něj do Řecka létá týdne na pět tisíc českých turistů. O záležitosti dnes (v úterý) ráno jednal s krizovým štábem. „Oni řeší, jak posílit odběrová místa, řešíme to, aby to lidi stihli (nechat se testovat),“ řekl Babiš.

Turisté z vybraných zemí, kteří přilétají do Řecka, musí od příštího týdne předkládat maximálně tři dny starý negativní test na covid-19. Test bude Řecko požadovat také od všech ostatních osob, které do země přijíždějí přes pozemní hraniční přechody.

