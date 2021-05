Česko nemůže mlčet. Sněmovna odsoudila přistání letadla s Pratasevičem

Sněmovna rovněž vyzvala vládu, aby se jednoznačně postavila za spuštění účinných evropských sankcí. Mezi ně by mělo patřit například označení běloruského vzdušného prostoru za nebezpečný. Sankcí by měl být i zákaz letů běloruské státní společnosti Belavia do zemí a ze zemí EU.

Dalším trestem by mělo být i vyloučení Běloruska z Interpolu nebo vyhoštění deklarovaných zástupců běloruské zpravodajské služby KGB z území států EU. Ekonomické sankce by měly směřovat i na běloruské podniky, oligarchy a další podnikatele, kteří spolupracují s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem.



Běloruské úřady v neděli přinutily letadlo společnosti Ryanair na trase z Atén do Vilniusu přistát v Minsku, aby mohly zatknout novináře a opozičního aktivistu Prataseviče. Tomu hrozí ve vlasti podle ruských médií 15 let vězení za pořádání masových nepokojů.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka řekl, že Sněmovna by měla vyslat jasný vzkaz k této bezprecedentní události. Jsou věci, ke kterým by ČR se svojí čtyřicetiletou historií totalitního režimu nemůže mlčet, uvedl.

Místopředseda Sněmovny a předseda KSČM Vojtěch Filip však prohlásil, že pokud nebude mít odpověď na to, proč kapitán letadla požádal o přistání v Minsku, nemůže pro navržené usnesení hlasovat. Odvolal se na informace rakouského a německého tisku, podle nichž letadlo požádalo o přistání na žádost posádky. Filip by chtěl vědět, zda byl Pratasevič školen v tuzemsku v rámci české pomoci běloruské opozici a zda mezinárodní zatykač, který na něj byl vydán, byl vydán pro jeho fašistické názory.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) řekl, že záležitost by měla vyšetřit Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO. „Nevíme přesně, co se stalo,“ řekl a poznamenal, že věci nejsou křišťálově jasné. Vyjádřil obavy, aby zahraniční nátlak neposunul Bělorusko směrem k Rusku. Zdůraznil však, že hrozba silou je mezinárodní zločin.

Nezařazený poslanec Lubomír Volný nazval Prataseviče náckem a fašistickým prasetem. Tvrdil, že Pratasevič je vyfocen na desítkách fotografií, kde zdraví nacistickým pozdravem.

„Doufám, že tam (v běloruském vězení) jako každý fašounek a nácek dostává pořádně do těla,“ dodal. „Jestli nevidíte, že Pratasevič je nácek, jste slepí,“ souhlasil s Volným poslanec KSČM Zdeněk Ondráček. „Bez toho, abychom věděli, jaká byla komunikace mezi stíhačkou a pilotem, děláme zde účet bez vrchního,“ upozornil.

Záležitost ostře kritizovaly také Spojené státy, Severoatlantická aliance (NATO), Británie, Francie, Německo či Polsko. Lídři zemí Evropské unie se v pondělí večer shodli na přijetí cílených sankcí vůči Bělorusku. Zároveň vyzvali unijní letecké přepravce, aby se vyhýbali běloruskému vzdušnému prostoru.

V pátek zemřel jiný aktivista běloruské opozice Vitoľd Ašurak. Padesátiletý Ašurak byl v lednu odsouzen k pětiletému odnětí svobody za účast na loňských protestech proti prezidentovi Alexandru Lukašenkovi. Vězeňská správa v sobotu jeho manželku telefonicky informovala, že jejímu muži se zastavilo srdce. Nalezen byl v bezvědomí a zachránit život mu nedokázali ani narychlo přivolaní lékaři.

„Pitva neodhalila žádné známky kriminální povahy smrti odsouzeného,“ uvedla Anastasija Laurynovičová, mluvčí vyšetřovacího výboru Mogilevské oblasti, kde byl opozičník vězněn, přičemž dodala, že experti soudního lékařství přesnou příčinu zjišťují.

Nicméně vyšetřovatelé při zkoumání záznamů z kamer a při rozhovorech s pracovníky věznice zjistili, „že si odsouzený večer předchozího dne před úmrtím při pádu způsobil zranění v obličeji“. Vězeň si podle tvrzení dozorců „po rozbití hlavy na žádné zdravotní problémy nestěžoval a odmítl pomoc i hospitalizaci“.

Na bití a fyzické i psychické týrání v běloruských věznicích si už stěžovala řada zadržených účastníků protivládních protestů, což dokumentovalo množství fotografií modřin a šrámů na tělech postižených osob.

V souvislosti s tím panují obavy o osud uneseného opozičního novináře Ramana Prataseviče. Pratasevič se v pondělí večer objevil na videu, v němž se přiznal k „organizování masových nepokojů“ v Minsku. Rovněž řekl, že nemá žádné zdravotní problémy, „včetně obtíží se srdcem ani jinými orgány“.

Předtím se množily oficiálně nepotvrzené informace o možné hospitalizaci 26letého blogera. Podle ruského listu Kommersant Pratasevičova matka o synově hospitalizaci informovala televizi Belsat s tím, že jí to sdělili zdravotníci. Dodala, že to může být pravda, jelikož její syn problémy se srdcem má.

Po zhlédnutí videa zveřejněného v pondělí Pratasevičovi rodiče, kteří žijí v polské Vratislavi, uvedli, že jsou přesvědčeni, že byl mučen fyzicky i psychicky. Má podle nich zlomený nos a na obličeji stopy bití zamaskované make-upem. Přijde jim také, že mu chybí několik dolních zubů, uvedl blogerův otec v polském listu Gazeta Wyborcza.

Bělorusko zažilo bezprecedentní hromadné protesty proti režimu po prezidentských volbách z loňského srpna. Lidé vyšli do ulic protestovat proti zfalšování voleb, ale pořádkové síly po čase demonstrace potlačily, desítky tisíc lidí zadržely a opoziční vůdce uvěznily či přiměly k emigraci. Následně se zaměřily na likvidaci nezávislých médií.