Na odklonu letadla se podílelo Rusko, tvrdí Britové. Lukašenko čin hájí

PILOT JE INFORMOVÁN O ÚDAJNÉ BOMBĚ

Dispečer: Pro vaši informaci, máme informaci od speciálních služeb, že máte na palubě bombu a ta by mohla být aktivována nad Vilniusem. Pilot: Můžete zopakovat sdělení? Dispečer: Znovu opakuji, máme informaci od speciálních služeb, že máte na palubě bombu a ta by mohla být aktivována nad Vilniusem. Pilot: Rozumím, přepínám. Dispečer: Z bezpečnostních důvodů vám doporučujeme přistát na UMMS (kód ICAO pro minské letiště). Pilot: Ok. Rozumím, dejte nám alternativu (pro přistání), prosím. Pilot: Bomba... ta přímá zpráva, odkud pochází? Odkud o tom máte informace? Dispečer: Pracovníci letištní bezpečnosti nás informovali, že dostali e-mail. Pilot: Od letištní bezpečnosti z Vilniusu nebo Řecka? Dispečer: Ten e-mail byl zaslán více letištím. PILOT CHCE ZNÁT DALŠÍ DETAILY

Pilot: Opět, toto doporučení odklonit se do Minsku, odkud to je? Odkud to přišlo? Společnost? Přišlo to od odletových orgánů nebo od příletových orgánů? Dispečer: Toto jsou naše doporučení. Pilot: Můžete to říci znovu? Dispečer: Toto jsou naše doporučení. Pilot: Říkáte, že toto jsou vaše doporučení? PILOT SOUHLASÍ S PŘISTÁNÍM V MINSKU

Dispečer: Sdělte své rozhodnutí, prosím. Pilot: Potřebuji odpovědět na otázku. Je ten kód (nesrozumitelné) zelený, žlutý nebo červený? Dispečer: Říkají, že kód je červený. Pilot: Rozumím, v tom případě požadujeme držet se na stávající pozici. Dispečer: Rozumím, zůstaňte se na své pozici, udržujte se na letové hladině FL390 podle svého uvážení. Pilot: Rozumím, zůstáváme podle našeho uvážení v současné poloze, udržujeme FL390. Pilot: Vyhlašujeme nouzový stav. Mayday, Mayday, Mayday. Naším záměrem je odklon na letiště v Minsku. Dispečer: Rozumím. Počkejte na směrnice.