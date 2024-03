Naši policisté pomohli odvrátit krveprolití za oceánem, řekl Rakušan

Dostal totiž otázku: „Proč jste pozvali FBI k vyšetřování vražd na fakultě?“ Bylo tím počínání hromadného vraha na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy před vánočními svátky. Zabil čtrnáct lidí a nakonec sám sebe.

„Mnohočetnou vraždu na fakultě vyšetřuje Policie České republiky. FBI nic nevyšetřuje,“ řekl ministr vnitra. Experti FBI pomáhají podle Rakušana pouze s expertizami a technologií.

Policisté vyšetřující vraždění na fakultě musí mimo jiné vyšetřovat motivaci tohoto činu, i když je pachatel znám. Zdůraznil, že neviděl vyšetřovací spis a že mu to ani nepříšláčí.

Za Rakušanem přijela do Vyškova i bývalá novinářka, dnes konspirátorka Jana Peterková se svými příznivci. „Kdy hodláte odstoupit?“ ptala se ministra vnitra. „Nehodlám odstoupit,“ odpověděl.

Smích přítomných vzbudila otázka, že pouze člověk ve věku nad 40 let, tedy člověk se zvýšeným rizikem zvětšené prostaty, může kandidovat na prezidenta, a zda je pro to, aby se Ústava ČR v této věci změnila. Rakušan hájil současná pravidla daná českou ústavou pro volbu hlavy státu.

Rakušan odmítl náramek s masovým vrahem. Čelil otázce, jak se připravuje na válku

Ministr vnitra Rakušan si odmítl vzít od jednoho z diváků debaty ve Vyškově náramek, který údajně vyrobily děti na Donbase.

„Rozhodně nebudu nosit náramek s masovým vrahem,“ opáčil Rakušan v narážce na ruského diktátora Vladimira Putina, na kterého vydal Mezinárodní trestní tribunál v Haagu mezinárodní zatykač pro válečné zločiny.

Rusko v roce 2014 v v rozporu s mezinárodním právem anektovalo ukrajinský Krym, potom podporovalo ruské separatisty v Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, které v roce 2022 vojensky obsadilo, když rozpoutalo celoplošnou válku proti Ukrajině.

„Jak se připravujete na válku?“ ptali se také Rakušana. „Doufám, že žádná nebude,“ opáčil ministr vnitra. Předpokladem pro to ale podle něj je, že neumožníme agresorům, aby by si brali, co chtějí.

Doslal otázku i na Stepana Banderu, který byl předsedou radikálního křídla Organizace ukrajinských nacionalistů a později i Ukrajinské povstalecké armády (UPA). Její příslušníci byli označováni jako banderovci.

„Je jeden živý válečný zločinec, který doufám skončí v Haagu,“ řekl Rakušan v narážce na ruského prezidenta Putina.

Rakušan chce ve stejné či podobné sestavě vládnout i další čtyři roky

Rakušan také řekl, že by si přál, aby ve stejné či podobné sestavě pokračovala současná vláda i v příštích čtyřech letech, protože k ní nevidí u současné opozice alternativu.

„V posledních dvou letech budou kompromisy složitější,“ řekl ohledně toho, co ještě koalici čeká do konce tohoto volebního období, ale že to klíčové, současná zahraničně-politická orientace vlády se určitě nezmění.