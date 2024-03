Manželka mě asi zabije. Rakušanovi to přišel natřít, pak požádal o podání ruky

Na debatu opět dorazilo několik desítek lidí. Mimo jiné i senior, který po převzetí mikrofonu prohlásil, že to přišel ministrovi spočítat. „Když jsem sem šel, tak jsem byl pevně rozhodnutý, že vám to tady pěkně spočítám. Za to, jak jste nám tady zaprodali tu republiku,“ řekl v úvodu.

Rakušanovi chtěl podle svých slov vyčinit například za pravdoláskařství. „Už toho máme plný zuby tady. Těch 35 let, co to tady opakují, od Havla, přes Fialu a Rakušana, že vám to tady trochu osladím. Ale... A ještě když jsem vcházel do těch dveří, tak jsem byl pevně přesvědčený, opravdu pevně, že do toho půjdu,“ snažil se senior vysvětlit své důvody návštěvy debaty.

Nakonec však přiznal, že byl ministrovou návštěvou na místě překvapený. „Já jsem nečekal, že vy bude skutečně na všechno tady na rovinu reagovat. Že tady budete skutečně ten Rakušan, kterého já neznám. Vidím vás samozřejmě poprvé,“ řekl dále senior a poté se dostal k otázce.

„Je asi trochu odvážná. Manželka mě asi doma zabije. Myslíte si, že bych vám mohl podat ruku?,“ požádal muž ministra. „Určitě jo,“ reagoval ihned Rakušan a vydal se přímo za seniorem.