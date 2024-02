Řešil penze i zbraně. Rakušan „bez cenzury“ se v České Lípě neobešel bez křiku

Ministr vnitra přes dvě hodiny odpovídal na dotazy i výtky Českolipanů. Pokládali mu otázky týkající se migračního paktu, valorizace důchodů, narovnání vztahů se sudetskými Němci, přijetí eura či zpřísnění držení zbraní v návaznosti na prosincovou střelbu na Karlově univerzitě.

„Od 1. ledna 2026 budeme mít kompletně nový registr zbraní, který se přepracovává. Bude vázaný i na zdravotní registry. Když půjde majitel zbrojního oprávnění ke svému lékaři, ten si rozklikne jeho zdravotnickou evidenci a v počítači se mu rozsvítí, že je pacient držitelem zbrojního oprávnění. V té chvíli bude k němu lékař po všech stránkách zdravotního stavu přistupovat jako k člověku, který vlastní nebo má právo vlastnit zbraň,“ uvedl 1. místopředseda vlády.

Obchodníci se zbraněmi a střelivem budou muset hlásit podezřele velké nákupy, a jakmile dostane policie závažnou informaci o tom, že se majitel zbraně dostal do psychických problémů, bude mít možnost zbraň zadržet. K určitému zpřísnění dojde už od letošního června.

Debatující se dále zajímali, jaký má Rakušan názor na skupinu lidí, kteří si říkají Čechoslováci, na zmražení platů politiků, lustrační zákon, nebo na financování obrany státu.

„Chci se zeptat, jestli jste jako ministr vnitra připraven podpořit další nárůst výdajů na obranu. Pokud by bohužel muselo dojít na mobilizaci, vím moc dobře, že budu v té generaci, kterou mobilizace zasáhne. A nerad bych tam stál s klackem v ruce a koukal na rusky mluvící, jak běží na mě a já s tím nemůžu nic dělat,“ nastínil sedmadvacetiletý muž.

„Teď nejsem schopný slíbit, že ty výdaje v dalších letech budou diametrálně narůstat, ale rozhodně nebudou klesat,“ ujistil jej Rakušan. Podle něj není Evropa bezpečným místem, jak si Češi desítky let iluzorně nalhávali.

„V souvislosti s volbami v USA jsme nervózní, že by se mohla rozpadnout silná transatlantická vazba, která nám dlouhodobě dávala nějakou jistotu. To, že jsme součástí Severoatlantické aliance, není nějaká politická proklamace, je to nutnost v pudu sebezáchovy. I další vlády určitě musejí výdaje do obrany přizpůsobit,“ řekl Rakušan.

Jeho odpovědi ale ne vždy byly po chuti všem zúčastněným. Někteří nečekali na slovo a vířili éter zlostnými výkřiky. Nešetřili ani sprostými výrazy, jimiž častovali jak ministra, tak své spoluobčany.

„Já už to nemůžu vydržet,“ nechala se slyšet žena, jež uprostřed debaty hlučně opustila sál. „Na to nemám nervy,“ cedil skrze zuby muž, který se zuřivě měl k odchodu. Ze zhruba dvou set účastníků odešlo v první polovině debaty asi patnáct lidí. Atmosféra se poté výrazně uklidnila.

Důchody bylo téma, které se dotklo většiny příchozích. Zástupci generace seniorů vyjadřovali zklamání nad výší svých důchodů, podle některých je vláda okradla. Mladší oproti tomu poukazovali, že zatímco vydělávají na dnešní seniory, oni s důchodem počítat nemohou. Rakušan seniory ubezpečil, že se jim z penzí nic nebralo, pouze se zpomalilo tempo valorizace.

„Pokud chceme udržet systém, který tu máme, to znamená bezplatné školství, funkční zdravotnictví, a abychom byli schopní v tom státě žít i za dvacet let, je třeba nastavit udržitelný systém. Ten je udržitelný, když se valorizace zpomalí,“ vysvětlil.

„Šel jsem sem s tím, že si poslechnu názory svých spoluobčanů a víceméně jsem doufal, že na rozdíl od předchozích měst bude tato debata kultivovaná – což se stalo,“ shrnul po skončení akce čtyřiadvacetiletý Vít Krágl.

V březnu vyjede Vít Rakušan rozmlouvat bez cenzury i s obyvateli dalších měst, konkrétně do Vyškova, Přerova, Ústí nad Labem a Havířova.