Kvůli nám sem nepřijel. Obyvatelé Mostu mají o Rakušanových motivech jasno

„Pánové od ministra to tu byli už dopoledne omrknout. Ptali se šéfa, jak to bude vypadat, a tak,“ líčí nám číšník Jirka. Kvůli debatě na večer raději posílili směnu, čekají plnou hospodu. „Míst na sezení je asi sto, uvidíme, jak to bude vypadat. Sám jsem zvědavý,“ doplňuje.

Kdo naopak na návštěvu ministra vnitra zvědavý vůbec není, jsou místní štamgasti. „Radši půjdem domů než tady poslouchat ty jeho kecy. Zažil jsem komunisty a pak všechny vlády, ale tahle je zdaleka nejhorší ze všech,“ mají postarší pánové u piva jasno.