Když jde o minuty. Ženy s agresivní rakovinou prsu dostanou novou léčbu

Rakovina prsu 7 400 žen ročně diagnostikují rakovinu prsu 15 procent z nich má triple negativní typ, který rychle roste a metastazuje pětina žen s tímto typem nádoru je mladších 40 let u 45 procent žen metastazuje do tří let na 3. března připadá Den triple negativního karcinomu prsu