V Česku neměl šanci, v cizině metastázy zmizely. Léčbu hradí pojišťovna

Když panu Vítovi z Mělnicka lékaři poprvé řekli, že má rakovinu prostaty, bylo mu 60 let. Zpočátku šlo vše dobře. Léčba zabrala. Jenže později se nemoc vrátila. Absolvoval další léčbu. A zase se zbavil potíží. Ale opět jen na čas. Dnes je mu 72 let a jeho boj stále pokračuje. Ale už ne v Česku. Za léčbou jezdí zhruba každý druhý měsíc vlakem téměř 500 kilometrů do slovenské Nitry. Tam dostává drahé infuze radiofarmaka s luteciem, které v těle cíleně vyhledává, ozáří a ničí nádorové buňky.

Měl jsem metastázy tlusté jako pěst. Vít pacient s rakovinou