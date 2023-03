K*nda, blboun nejapný a popelníček. Připomeňte si Zemanovy nejvýbušnější hlášky

K*nda sem, k*nda tam

Miloš Zeman se nikdy neostýchal použít sprostá slova. V rozhovoru s šéfredaktorem Radiožurnálu Janem Pokorným jich směrem k protestní ruské skupině Pussy Riot pronesl hned několik.

V rozhovoru rozporoval, že by členky skupiny patřily mezi politické vězně. „Je to pornografická skupinka, která je minimálně vina výtržnictvím v pravoslavném chrámu,“ řekl o skupině. „Víte, co je to v angličtině ‚pasy‘?“ ptá se moderátora a obratem ho poučuje, že pussy je „k*nda“.

„Takže s prominutím v textech této skupiny je k*nda sem, k*nda tam. Opravdu dokonalý případ politického vězně jako vyšitej,“ řekl Zeman.

„Nebudu se zastávat, teď jsem chtěl říci ku*ev, ale já nejsem Schwarzenberg, který používá těchto výrazů, ale poněkud deviantních dam, které dělají randál v pravoslavném chrámu a které se pak označují za politické vězeňkyně,“ dodal prezident.