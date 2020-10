Europoslankyně Maxová po osmi letech opouští ANO, mandát si ponechá

Maxová byla jednou ze zakládajících členek hnutí. „Moje budoucnost v ANO je nulová, takže jsem se rozhodla odejít,“ řekla v rozhovoru pro Deník N europoslankyně. Premiér v reakci na její konec prohlásil, že se hnutí musí očistit od egoistických kariéristů.

„Hnutí ANO byla moje srdcová záležitost, protože jsem jedna ze zakládajících členek. Mám průkazku s číslem devět, je to moje dítě. Do hnutí jsem vstupovala se spoustou energie, elánu a přesvědčením, že je možné věci měnit,“ vzpomíná Maxová.

Hnutí se však podle ní v posledních letech odklonilo od původních idejí. „Občas tam převládají marketingové zájmy a ne to, co by bylo pro Českou republiku lepší,“ vysvětluje. Za rozhodující však označila nesoulad v sociální politice. Vládě vyčítá, že kromě EET a kontrolního hlášení nic nového nepřinesla, postrádá i důchodovou reformu.

K jejímu rozhodnutí však přispěl i vývoj epidemie koronaviru v Česku. „ Na začátku krize se tvrdilo, že máme dostatek roušek, později se ukázalo, že nemáme. Celá první vlna se zvládla jenom díky občanské společnosti,“ tvrdí. Vadilo jí i premiérovo chování vůči Adamu Vojtěchovi.

„Komunikace s premiérem není vždycky úplně jednoduchá,“ řekla s tím, že si Babiš nenechá do ničeho mluvit. Premiér v reakci na její konec v ANO prohlásil, že se hnutí musí očistit od egoistických kariéristů.

Mandát si ponechá

Svého křesla v Evropském parlamentu se vzdát nehodlá, neboť tvrdí, že ji volili lidé, kteří jinak ANO nevolí. „Já jsem tu značku od začátku budovala. Budovala jsem tam sociální politiku a byla jsem její hlavní tváří. Proto si myslím, že je to i kvůli mojí osobě.“

Chtěla by také zůstat v delegaci hnutí ANO v europarlamentu. „Věřím, že se domluvíme. Budu požadovat volné hlasování a spolupráci si dovedu představit,“ uvedla.



Maxová byla v hnutí ANO od roku 2012. O rok později se dostala do Poslanecké sněmovny. Do letošního dubna byla předsedkyní jihočeské organizace ANO.

Předtím, než se stala poslankyní, byla ředitelkou jakosti v Kosteleckých uzeninách, které patří pod holding Agrofert. Od srpna 2012 do března 2013 byla místopředsedkyní ANO, od roku 2014 je zastupitelkou Tábora, od podzimu 2016 zasedá v zastupitelstvu Jihočeského kraje.