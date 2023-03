Zmrazíme platy, ale za tři roky znovu narostou. Není to cesta, říká politik

Politici diskutují o výši svých platů. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) se domnívá, že by o nich mohli rozhodovat například centrální bankéři. „Vypadá to, že zástupci vládní koalice neví, koho by nastrčili do role, kdo bude rozhodovat o platech. Měli by mít dostatek politické odvahy na to, aby řekli, že se platy politiků budou snižovat. Jako SPD jsme navrhli zmrazení platů na celé volební období. Nevím, v čem je problém,“ řekl v pořadu 360° na CNN Prima NEWS poslanec Radim Fiala (SPD).

Podle poslance Michaela Kohajdy (KDU-ČSL) je ale zmrazení platů problematické. „Po dvou letech zmrazení, kdy politikům platy nerostly, se rozmrazilo a platy přirozeně vzrostly. Zmrazení je špatná cesta, za tři roky po skončení našeho mandátu platy zase poskočí a dopočítají se, jako kdyby rostly celé tři roky,“ podotkl Kohajda.

Podle něj by se mzdy měly nechat tak, jak jsou. „Pokud to opozice myslí vážně, tak proč zmrazit? Nechme platy, neměňme mechanismus zvyšování, tytéž platy mohou zůstat klidně 10 let,“ navrhuje Kohajda.

Fiala ale podotkl, že princip by byl jednoduchý. „Když to zmrazíme na celé období, tak politici nebudou tři roky dostávat vyšší platy. Státní rozpočet tím ušetří spoustu peněz. Jestli potom řekneme, že rozmrazíme, ale necháme je na původní úrovni, nemám problém o tom hlasovat,“ řekl Fiala.

Kohajda míní, že zmrazením platů se jen připravuje krizová situace do budoucna. „Pojďme se bavit o tom, že platy vůbec neporostou, a pojďme o tom klidně hlasovat,“ vyzval Kohajda.