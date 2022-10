Platy politiků od ledna vzrostou až o desítky tisíc, zmrazení bere zasvé

„Nebudu navrhovat prodloužení zmrazení, protože se týká nejen politiků, ale také soudců a státních zástupců. Už v tento okamžik je zmrazení, které proběhlo v únoru letošního roku, předmětem žaloby u Ústavního soudu,“ řekl deníku Právo ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Největší kritika návrhu na zmrazení platů ústavních činitelů na další rok zněla od počátku z řad justice. Soudci už lednové rozhodnutí politiků zmrazit platy pro letošní rok považovali za protiústavní zásah do své nezávislosti.

„Samozřejmě ty platy ve svém základu nebyly špatné, ale jsou zmrazené už druhým rokem. A ve chvíli, kdy lidem třeba o tisíce stoupají splátky hypoték, je to čím dál větší problém,“ řekl v květnu prezident Soudcovské unie Libor Vávra České justici s tím, že nervozita stoupá.

Odměna soudců se dle deníku nyní pohybuje mezi 88 800 a 185 700 korunami hrubého měsíčně, záleží na délce praxe i stupni soudu, kde působí. Od ledna by se jim mohl plat zvýšit na 100 100 až 209 300 korun hrubého. Platy žalobců jsou odvozeny od platů soudců a jsou proti nim o deset procent nižší.

Naopak opozice v lednu žádala zmrazení platů ústavních činitelů na celé volební období a část žádá o solidaritu s lidmi v těžké ekonomické situaci i nyní, i když i z opozičních řad zaznívají před tímto krokem varování například od poslankyně za ANO a bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válkové.

Pokud zmrazení platů skončí, tak například hrubý měsíční plat řadového poslance by se od ledna mohl dle deníku zvednout na 102 tisíc korun, a to bez dalších příspěvků za různé funkce či paušálních náhrad, které se pohybují v desítkách tisíc. Plat premiéra a předsedů Sněmovny i Senátu by se zvýšil z 243 tisíc korun na 274 tisíc korun plus náhrady a každý z ministrů by si přišel na 195 300 korun.

Jurečka chce navrhnout, aby se platy opět zvýšily i komunálním politikům, ty jsou rovněž zmrazené už třetím rokem.

