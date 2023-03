Politici mají mít vysoké platy, říká Rakušan. Zpomalit růst svých platů je gesto

Vládní koalice prosadila ve Sněmovně jednorázové snížení valorizace důchodů. Prezident Petr Pavel pak vyzval politiky, aby v rámci svých platů také přikročili k úsporám. Co vy na to? Mají si politici sáhnout na platy?

Pan prezident má pravdu, takové symbolické gesto v tuto chvíli má svůj význam. Minulý týden jsme měli zasedání celostátního výboru STAN, kde se tato věc řešila, a celostátní výbor zaúkoloval předsednictvo, aby připravilo návrh na snížení růstu platů politiků. Všichni tušíme, že reálný dopad do rozpočtu nebude takový, aby to mělo nějaký makroekonomický význam, ale symbolicky pro celou společnost je to důležité gesto. S tím souhlasím.

I důchodci v mé rodině přiznávají, že růst důchodů za poslední roky byl enormní, a já zkrátka říkám, pomáhejme všem.